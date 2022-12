Gard Holme og co. bekrefter at Fredrik Flo, sønn av tidligere landslagsspiller Håvard Flo, er klar for klubben.

«Vi ønsker Fredrik Flo hjertelig velkommen til Oslo og oss! Fredrik er 26 år, midtstopper og som navnet bærer preg av en høyreist kar vestafjells fra», skriver Skeid på eget nettsted.

Nyervervelsen, som har en fortid i klubber som Sandefjord, Øygarden, Sotra og Sogndal, ser fram til oppgaven som venter.

– Jeg gleder meg til å komme i gang i januar, treffe nye lagkamerater og få en god sesongoppkjøring med Skeid. Jeg så en del kamper i høst, og laget imponerte veldig da. Det har jeg tro på at vi kan bygge videre på, sier Flo selv.

