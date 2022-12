Her er Lyns nye trenerteam

Oddbjørn Sindland, Mason Minister og Jørgen Reikerås skal lede Lyns damelag i 2023. Det skriver klubben i en pressemelding.

Sindland og Reikerås har vært i klubben i flere år, mens Mason kom inn før 2022-sesongen.

Sportslig leder, Fredrik Løken Bjørnskau, sier dette om ansettelsene:

– Det er veldig gledelig å endelig kunne annonsere neste års trenerteam. At Oddbjørn og Mason får større ansvar samtidig som at Jørgen tar steget opp og inn i A-laget, er helt i tråd med vår visjon og filosofi som utviklingsklubb. Vi skal utvikle spillere, trenere og ledere til norsk toppfotball. Vi er derfor veldig fornøyd med å kunne presentere trenerteamet for kommende sesonger.

I år endte Lyn på en sjetteplass i toppserien for kvinner.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen