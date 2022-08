Frigg mister sin stjernespiller til 4. divisjonsklubb

Friggs sesongs i 2. divisjon har ikke gått på skinner så langt denne sesongen. Laget ligger elleve poeng unna sikker plass, og nå må de også klare seg uten to av sine viktigste spillere i de resterende ti kampene.

Det er nemlig klart at lagets stjernespiller over flere sesonger, Vital Curtis Kaba, forlater Majorstua-klubben, til fordel for Heming i 4. divisjon. Med seg på lasset får han Friggs defensive midtbanespiller Shariff Cham.

Kaba er Friggs toppscorer så langt denne sesongen, med fem fulltreffere.

Kaba og Cham er spiller nummer ti, og elleve inn i klubben siden vi skrev august. Vi kommer tilbake med en større sak om Heming seinere torsdag.

Heming ligger på 3. plass i 4. divisjon avdeling 2, og jakter opprykk til 3. divisjon denne sesongen. Tirsdag tapte de riktignok nøkkelkampen mot Ullern 2, 2-4 på hjemmebane. Dermed rykket Ullern 2 ifra, og topper nå tabellen, tre poeng foran Heming. Mellom de to klubbene finner vi Årvoll - ett poeng foran Heming.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

---