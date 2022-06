Fotballskole med engelsk inspirasjon

Akkurat nå er det tusenvis av jenter og gutter som er engasjert i fotballskoler over hele landet. Noen i regi av klubber, andre i privat regi. De fleste gjennom Norges Fotballforbunds prosjekter, som Tine fotballskoler.

Klemetsrud IL har laget sin egen variant der 75 gutter og jenter har fått sine doser med fotballfaglig påfyll denne uka.

Lærere fra Liverpool

Som bidragsytere har klubben hentet inn blant andre Stephen Wright og Ian Thompson fra Liverpool.

Det er også en norsk tradisjon å benytte seg av linken til kjente engelske klubber.

Noen av deltagerne fra barnegruppe i Klemetsrud IL. (Klemetsrud IL)

– Vi har alltid ønsket å trekke oss til ressurser utenfra som en ekstra inspirasjon, sier leder av sportslig utvalg i Klemetsrud IL, Gunnar Romsaas.

Under solfylte dager, ispedd noen regnskyll, har fokuset vært kombinasjonen av læring og lek. Etter at skoleferien begynte har dette vært en viktig aktivitetsarena for mange.

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive. Mange er opptatt av å holde seg i aktivitet og være sammen med andre, mens andre vil lære konkrete ting.

Holder kostnadene nede

– Det er forskjellig ambisjonsnivå, men hovedfokuset er trivsel, sier Romsaas.

Deltakerne med engelske lærerkrefter har betalt 1300 kroner i deltakeravgift.

– Er det en barriere?

– Her har det gått fint, men vi er opptatt av å holde kostnadene nede. Klubben tjener ingenting på dette, men vi må få dekket utgiftene, sier han.

Mange profiler

Profilen på andre fotballskoler kan være forskjellige. Det finnes alt fra kostbare akademier til nesten gratis tilbud. Etter det dagsavisen har undersøkt koster NFF-fotballskolene i samarbeid med Tine, omtrent det samme, med noen lokale variasjoner. Noen har også utvidet åpningstid til klokka 17 for barn som har behov for et sted å være.

Fotballen har merket et frafall under pandemien, men er i ferd med å vinne mange tilbake. Flertallet av fotballskolene holdes i disse tider, mens noen også har tilbud i august før skolestart.

Og ifølge Klemetsrud har britene som har undervist, vært imponert over iveren, humøret og læreviljen hos de unge spillerne.

Kanskje en av dem ender opp i Liverpool en dag.....?

