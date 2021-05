VIFs Aron Dønnum blant flere hjemlige spillere i Solbakkens landslagstropp: – En stor ting for meg

Se hele troppen nederst i saken

Det opplyste landslagssjefen da han møtte pressen for å presentere sine utvalgte onsdag.

– Det er del spillere fra eliteserien med. Det er fordi de har fortjent det. Lise (Klaveness) og jeg har hatt en god dialog med Abid Raja for bare 30 minutter siden, hvor vi har fått lovnader om at de norske spillerne, i likhet med de olympiske og paralympiske utøverne, får unntak fra de karantenereglene, sa Solbakken.

Han understreker at NFF forplikter seg til å ta smittevernansvaret på enda større alvor, og at de aktuelle spillerne underlegges et strengt regime når de kommer hjem.

– De kan samtidig være disponible for sine respektive klubber i de kommende eliteseriekampene, sa Solbakken.

Sånn ble nyheten om at «tjukken» Aron Dønnum ble tatt ut på A-landslaget presentert på Vålerengas trening onsdag:

– Vanskelig å ta innover seg

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo liker å se VIF-spillere i landslag. Nå skal mange av dem ut på tur.

– Veldig gledelig for klubb og spiller. Og det er viktig for akademiet vårt at spillere derfra kan komme helt dit, sier Fagermo til Dagsavisen etter onsdagens uttak.

Landslagstrener Ståle Solbakken ga Dønnum mye skryt under landslagsuttaket.

– Det er vanskelig å ta innover seg. Det er en drøm man har, men når det først skjer så er det en så stor ting for meg. Jeg er evig takknemlig, sier Dønnum til Vålerengas hjemmesider og fortsetter:

– Jeg håper jeg kan bidra der på lik linje med det jeg gjør for laget mitt her. Rett og slett bare slippe meg løs og kose meg.

Hadde alternativ tropp

Landslagssjefen understreket videre at det ikke var gitt at unntaket fra regjeringen kom.

– Dette er så ferskt at vi hadde planlagt en alternativ tropp, sa Solbakken.

Så sent som et par timer før onsdagens uttak bekreftet både NFFs elitedirektør Lise Klaveness og Kulturdepartementet overfor NTB at det ikke forelå noen avgjørelse i saken.

Solbakken hadde derfor alliert seg med en rekke utenlandsproffer som sto klare til å bidra dersom regjeringen hadde satt foten ned for karanteneunntak for de hjemlige spillerne.

Landslagssjefen understreker at de spillerne som nå likevel ikke fikk plass i troppen, har vist forståelse for den vanskelige situasjonen rundt de kommende kampene.

Viktige oppgjør

Troppen til oppgjørene mot Luxembourg og Hellas skulle vært offentliggjort tirsdag. Seansen ble utsatt til onsdag i håp om at et svar fra regjeringen ville foreligge.

Med i troppen er en rekke debutanter fra Eliteserien: Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Fredrik Aursnes (Molde), Aron Dønnum (Vålerenga) og Kristoffer Zachariassen (Rosenborg).

De to siste fra hjemlig serie er Moldes Stian Gregersen og Glimts midtbanemotor Patrick Berg.

De kommende landskampene skal spilles i Malaga som følge av innreiserestriksjoner til Norge. Dersom spillere fra Eliteserien hadde reist dit uten unntak, ville de risikert å bli sittende i karantene på hotell etter hjemkomst.

Norge møter Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni. Kampene er viktige i oppkjøringen til høstens VM-kvalifiseringsoppgjør.

Troppen ser slik ut:

Målvakter:

André Hansen (Rosenborg), Sten Grytebust (FC København), Per Kristian Bråtveit (Groningen).

Forsvar:

Kristoffer Ajer (Celtic), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Stian Gregersen (Molde), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Birger Meling (Nimes), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Ural).

Midtbane:

Fredrik Aursnes (Rosenborg), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Aron Dønnum (Vålerenga), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Jens Petter Hauge (Milan), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Kristoffer Zachariassen (Rosenborg), Martin Ødegaard (Arsenal).

Angrep:

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Joshua King (Everton), Kristian Thorstvedt (Genk).