Isnes´dom etter premieren: – Ikke fornøyd med poengdeling når vi har ledelsen

LEVERMYR STADION (Dagsavisen): KFUM Oslo spile uavgjort mot FK Jerv i OBOS-ligaens første runde i 2021. Kampen i Grimstad endte 1-1 på en klissvåt naturgressbane, og hovedtrener Jørgen Isnes roste spillerne sine etter den krevende seriepremieren.

– Banen vi spiller på i dag er jo helt lik som bane 19 på Ekebergsletta, fleiper Jørgen Isnes innledningsvis i intervju med Dagsavisen etter kampslutt.

– Men sånn er jo fotball. Vi må spille på noen Norway Cup-baner innimellom, og det synes jeg gutta håndterer godt utover i kampen. Vi ble presset godt de første 20 minuttene, men klarer å ri av stormen med Alagie Sanyangs flotte scoring på frispark inn mot pause, forteller hovedtreneren.

– Burde ledet 2-0

Selv om hjemmelaget dominerte store deler av førsteomgang, gikk Kåffa i ledelsen etter et frispark fra kveldens spiss Alagie Sanyang ti minutter før pause.

KFUM var bedre med spillemessig i begynnelsen av andreomgang, og samme mann burde ha doblet Kåffas ledelse fem minutter etter pause.

– Vi kommer inn i andreomgang med god flyt, og burde egentlig ledet 2-0 da Alagie skyter i krysstanga, sier Isnes.

Oslo-laget hang altså mye bedre med i kampen etter hvilen, men var ikke effektive nok til å sette sjansene de skapte.

Selv om begge lag hadde overtaket i ulike perioder av kampen, var Isnes misfornøyd med poengdeling etter at Jervs Diego Campos utlignet på straffespark kvarteret før slutt.

– I perioder må vi forsvare oss mye, og defensivt står gutta veldig godt ut i dag. Likevel er det ikke greit med poengdeling med tanke på at vi har ledelsen først, forklarer Isnes og legger til:

– Det er klønete at vi lager den straffesituasjonen, og vi har lite oversikt over hva som skjer i felter der.

Ambisjoner om topp fire

KFUMs målscorer for kvelden, Alagie Sanyang, mente de vanskelige spilleforholdene preget kampen i stor grad.

– Vi får ikke spilt den type fotballen vi ønsker, og det var veldig vanskelige spilleforhold, sier Sanyang etter kampslutt.

Sanyang scoret KFUMs første mål for sesongen, da han ti minutter før pause tok et frispark 25 meter fra mål som gikk via muren og inn. Kveldens spiss endte med seks mål i OBOS-ligaen forrige sesong, og satser på å doble antall scoringer ved sesongslutt i år i sin nye rolle.

– Jeg spiller jo en litt annen rolle i dag. Jeg spilte mye ving i fjor, og hvis jeg får spille mer som spiss fremover har jeg en målsetting om å ende på over tosifret antall mål totalt, sier angriperen.

For lagets del mener målscoreren at KFUM skal være et «kvaliklag», og har gode forutsetninger til å ende høyt på tabellen.

– Med bedre underlag og spilleforhold enn i dag, er vi mye bedre. Jeg mener topp fire bør være vår målsetting, avslutter Sanyang.

