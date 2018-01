Oslo

Når jeg tenker treningskamp tar tankene meg alltid tilbake til slutten av 90-tallet. Baksetet i fatter'ns bil på vei til forblåste åkre som ikke var fryktelig utsatt for overdrevent mye snø så tidlig på året, og bussturer til Kongsvinger- eller Østfoldhallen, som den gang da var de eneste fotballhallene på Østlandet.

De bussturene fungerte gjerne som ildprøver for et ungt supportersinn der drøy voksenhumor, øldrikking, akkompagnert med et åpent og inkluderende miljø var standarden. Ja, og selvfølgelig fotballprat. Det var alltid mye spenning og forventninger, til tross for at Enga alltid klarte å tape kampen. Vel hjemme i Oslo ble turen gjerne avsluttet med å snike seg inn på utesteder der jeg på ingen måte var gammel nok til å være.

Sånne turer er i dag sjeldne. Nå om dagen spilles treningskampene i Spania, eller i Vallhall. Det siste er arenaen der gutta har trent i en drøy ukes tid og slagmarken der sesongens første treningskamp skal utkjempes i dag, mot Strømmen kl. 12.45. To måneder før Vålerengas sesongåpning i Eliteserien 2018, mandag 12. mars borte mot Kristiansund. Inntil da har Ronny Deila store planer om å kjøre gutta hardt. Blodhardt.

I dag forventer vi en svak 1–0 seier i en kamp der melkesyre og ferdigsåre muskler er våre verste motstandere. Mer spenning ligger det i

hvilke 11 spillere som starter. Noen er borte, blant andre Robert Lundström som jo har vært et viktig angrepsvåpen, men samtidig grusomt overrepresentert i baklengsmål vi burde avverget. Han er erstattet med gode, gamle Amin Nouri, som både er god offensivt og betydelig bedre defensivt. Amin østkantgutt, godt likt i klubben, et år yngre enn Lundström og anerkjent for det han har gjort i Eliteserien de to siste sesongene. Han er nok vår tryggeste signering hittil.

Mindre kjent er vi med våre andre nye spillere, midtstopper Felipe Carvalho og venstreback Sam Adekugbe. Begge lever med gode rykter ferdighetsmessig, og aldersmessig befinner de seg i klassen «framtida foran seg», så dette virker svært spennende. Hvis Jonatan Tollås Nation tar nok et sjumilssteg som sjef bak der, Ivan Näsberg fortsetter den positive utviklingen fra i høst, og kanskje Markus Nakkim får ut den siste lille biten som vi tror han har i seg, så fremstår forsvaret anno 2018 som Vålerengas sterkeste lagdel inn mot den nye sesongen. Da har jeg ikke nevnt spennende unggutter som Christian Borchgrevink og Mathusan Sandrakumar, og kompromissløse, erfarne Enar Jääger.

Å si at jeg er spent på utviklingen til spillere som Chidera Ejuke, Samúel Kári Fridjónsson, og Felix Horn Myhre er en underdrivelse. Blir 2018 sesongen vi endelig får nyte Ernest Agyiri som Eliteseriens beste spiller? Vil Fitim Azemi fremstå som den målmaskinen vi så absolutt trenger, bare han får en ordentlig oppkjøring igjen? Disse spørsmålene, og mange flere, vil stilles til det kjedsommelige de to neste månedene. Kjedsommelig hvis du ikke er Vål´enga da.

Kan de være med på å samle Oslo rundt den store, lille klubben vår? Utenfor banen gjør man i hvert fall en god jobb med å samle folket. Klubbens Engaland-prosjekt har på kort tid fått til formelle samarbeid med tre bydelsklubber og en fra Stor-Oslo. Hva samarbeidet går ut på er litt vanskelig å forklare. Vi i Aperopet får gjøre et forsøk i bloggen vår på nett, så følg med. Et spørsmål som blir spennende å få svar på da er om disse samarbeidsklubbene vil bidra på Intility Arena.

Der går sesongkortsalget visstnok over all forventning. Mange forstår endelig at fotball på stadion er best, spesielt når stadion er intim – og får jeg si vakker – med eksepsjonell atmosfære. I år er det stor sjanse for å møte både gamle kjente og nye fjes rundt plassen din.

Så ildprøven for unge supportersinn er flyttet til Øst, eller enda bedre, i barnehagen som Øst og Vålerenga Sjappa deler festplassen med. Forhåpentligvis uten like mye fokus på øl. På festplassen vil unge og gamle samles på ny for å spekulere i hvordan Eliteserien 2018 blir. Treningskamper i januar mot Strømmen blir gull verdt for den samtalen.

