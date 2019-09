Tirsdag fikk han den endelige beskjeden fra Bydel Nordre Aker om at de senker husleien til det gamle nivået på 5.500.

Tilbakebetaler

I tillegg til dette betaler de tilbake 26.000 kroner som han har betalt for mye siden husleien ble satt opp fra nyttår.

– Dette er veldig bra. Jeg kan ikke være misfornøyd med dette, sier en glad Kristoffer Væhle Rodriguez til Dagsavisen.

– Jeg har ikke fått det skriftlig ennå, så jeg har ikke turt å feire. Men dette viser at det hjelper å mase og stå på, sier han.

Da seksjonssjef Dag Westby i Bydel Nordre Aker tirsdag kveld ringte og fortalte ham nyheten, strakk Kristoffer hendene i været og jublet.

Endelig kunne han gi slipp på økonomiske bekymringer.

– Dette gleder ikke bare Kristoffer, men også flere andre i bofellesskapet hvor han bor på Tåsen, sier Kristoffers mor, Randi Væhle, til Dagsavisen.

I sommer sendte byrådet et infoskriv til bydelene hvor det sto at de som hadde subsidiær leie fra 2006, skulle få tilbake sin gamle leie, samt få etterbetalt det de hadde betalt for mye.

– Det er veldig flott at det ordnet seg for Kristoffer. men alle er ikke er like heldige, sier Westby til Dagsavisen.

Bekymret

Men han er bekymret for dem som ikke hadde subsidiær leie fra 2006.

– Vi har en situasjon hvor flere av Kristoffers naboer, i samme type leilighet og bofellesskap, men som ikke har kontrakter fra 2006, kun får redusert leie med 15 prosent. Dette er urettferdig, og jeg er spent på hva politikerne vil gjøre med dette?, spør Westby.

I Kristoffers bofellesskap var det fem av 18 som hadde subsidiær husleie.

Dagsavisen har flere ganger siden februar i år skrevet om Kristoffer og andre som fikk doblet husleien for sin kommunale omsorgsboliger etter at kommunen bestemte seg for å ta gjengs leie.

For Kristoffer betyr dette at han nå får en hverdag til å gå opp uten å måtte bruke av oppsparte midler. Midler som var i ferd med å tømmes.

Alternativet var å be om sosialhjelp.

Uten at det skjedde noe konkret.

Før nå.

– Jeg har greid meg godt på trygden på 20.000 utbetalt i måneden. Da har jeg hatt penger til å kunne gå på kino og teater, eller reise på en tur, sa Kristoffer Væhle Rodriguez til Dagsavisen i tidligere i år.

Men Kristoffers historie fikk politikerne til reagere, og enda til ta grep.

Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap) kunne tidligere i år komme med en god nyhet.

– Alle som har fått økt husleien som tidligere var omfattet av unntaksbestemmelsen for gjengs leie vil få denne nedjustert til opprinnelig nivå, med umiddelbar virkning. De vil også få tilbakebetalt differansen de har betalt mellom subsidiert leie og gjengs leie siden 2016, sa byråden til Dagsavisen.

15 prosent

– Det stemmer nå ikke helt, sa Kristoffer som reaksjon på byrådens lovnad.

Husleien hans ble først senket til et nivå langt unna det politikerne lovet.

De som opplevde å få økt husleie har hatt ulike kontrakter, og dermed er det varierende hvor mye de har fått i reduksjon etter Tellevik Dahls løfte. For Kristoffers del ble det fra 1. mars gitt en rabatt på kun 15 prosent fra til en ny endelig avtale skulle være på plass fra neste år.

– Jeg håper at dette vil gjelde alle i samme situasjon som meg. Og ikke bare vi som hadde leiekontrakter fra 2006, sier Kristoffer Væhle Rodriguez.

Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap) synes det er flott at det har ordnet seg for Kristoffer.

– Jeg er glad for at vi fikk rettet opp for Kristoffer og flere som er i samme situasjon som han. Det viser at det nytter å si ifra når ting ikke er som de skal.

– Så kommer vi som vi har lovet tilbake til bystyret med en sak om prinsippene bak husleiefastsettelse i Oslo kommune, sier Tone Tellevik Dahl til Dagsavisen.