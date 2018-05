Oslo

Først nå starter arbeidet med å rive den gamle sklia.

«Vannsklien på Frognerbadet er i så dårlig forfatning at det ikke lenger er forsvarlig å drifte det 30 år gamle anlegget. Arbeidet med å rive sklie-anlegget starter denne våren, og Oslo kommune planlegger å starte arbeidet med et nytt anlegg høsten 2018», skriver Bymiljøetaten i en pressemelding.

I juni i fjor var beskjeden fra Bymiljøetaten at de ville utbedre den gamle sklia til høsten, og ny skulle stå klar til åpning 18. mai i år.

Fundamentering

– Det er problemer i fundamenteringen under sklia, som gjør at vi må foreta en del gravearbeider, sa pressekontakt i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen til Dagsavisen, da det ble kjent at sklia måtte rives.

Planen var da at de skulle vente til etter sesongen med å rive, for å unngå anleggsarbeider om sommeren.

– Vi satser på at det er på plass til 18. mai. Jeg kommer og bader da, sa idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) til Dagsavisen i september i fjor.

Ett år til

Hun og alle andre må nok vente ett år til.

– Vi starter arbeidet med å rive sklien denne våren, og regner med at arbeidet er avsluttet i juni, før hovedsesongen starter, sier prosjektdirektør i Kultur- og idrettsbygg, Simen Bakken.

Og avdelingsdirektøren i idrettsavdelingen i Kultur- og idrettsbygg følger opp:

– Det blir litt anleggsvirksomhet i denne delen av Frognerbadet noen uker inn i sesongen, sier avdelingsdirektør Jeanette Femoen i Bymiljøetatens idrettsavdeling.

– Men vi skal få dette unna så raskt som mulig, samt sørge for at området er sikkert og til minst mulig sjenanse for de badende. Vi gleder oss til ny vannsklie står klar til sesongstart 2019, lover Femoen.

Først var det meningen at den gamle sklia bare skulle utbedres.

Men siden da har det rent en del vann i Frognerbekken, og Oslo kommune har kommet til at det blir for vanskelig å fikse den nesten 40 år gamle sklia. Derfor har de bestemt seg for å rive hele sklia og bygge en splitter ny.

Byrådet har satt av 12,5 millioner kroner i Oslo-budsjettet til ny sklie og noen andre utbedringer på Frognerbadet.