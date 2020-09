– Vi er urolige for utviklingen i Oslo. Over tid nå så har det vært et ganske høyt smittetrykk, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Det foregående døgnet ble det registrert 68 nye smittetilfeller, ifølge Oslo kommune. 14 av 15 bydeler i hovedstaden har rødt nivå. Fredag varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at det kan komme nye og strengere tiltak for å demme opp for økningen av koronasmitte.

– Avhengig av utviklingen de neste dagene vil vi vurdere å sette inn nye og strengere tiltak allerede neste uke, sa Johansen.

Pila peker ned i Bergen – opp i Oslo

Smittesituasjonen i Bergen har vakt mye oppmerksomhet de siste ukene. Mens situasjonen imidlertid ser ut til å flate ut i Bergen, går smitten opp i Oslo.

Smittetallene lå stabilt på rundt 100 nysmittede per uke i august og begynnelsen av september, men i forrige uke steg tallet til 210. Det er det høyeste antall som er registrert i en enkeltuke siden april. Så langt denne uken er det allerede registrert 245 tilfeller.

Helsedirektøren påpeker at hovedstaden har god kapasitet når det gjelder smittetesting, og han sier at de har en rimelig oversikt over situasjonen.

– Jeg vet også at det jobbes godt i Oslo med å få en sterkere tiltakspakke slik at vi forhåpentligvis kan ta smitten ned. Og jeg mener at det er grunnlag for det nå, sier han.

Kan innføre maksgrense på ti personer

Det er naturlig å se til Bergen og tiltakene som ble innført der, for å få bukt med smitteutbruddet, sa helsebyråd Robert Steen til NTB fredag.

Det kan bety regler om at færre kan samles – maksimalt ti personer privat og 50 ved offentlige arrangement – samt regler om at gjester skal legitimere seg på utesteder. I tillegg kommer mer hjemmekontor og færre besøk ved helseinstitusjoner.

– Det de har gjennomført av lokale tiltak når det gjelder gruppestørrelse og servering, ser ut til å ha hatt positiv effekt, sa Steen.

