– Et slikt værested vil gjøre miljøet mindre tilgjengelig for dem som ferdes i sentrum. Det er forebyggende når man ikke havner i miljøet kun ved å ferdes i sentrum, men aktivt må oppsøke dem på deres eget område, sier Arild Knudsen i FHN til Aftenposten.

Velferdsetaten i Oslo kommune jobber med å utrede et utendørs værested for byens gatenarkomane. For et år siden vedtok bystyret å undersøke mulighetene og effektene ved å etablere et såkalt friområde.

Leder for Uteseksjonen i Oslo, Børge Erdal, mener at det er en dårlig løsning å etablere flere samlinger av rusmiljøer i Elgsletta-området.

– Det siste vi trenger i Oslo sentrum, er at det tilrettelegges for å åpne rusmiljø i et bo- og oppvekstmiljø som fra før har sine utfordringer, sier Erdal.

Det finnes i dag nærmere 40 ulike rustiltak i sentrum, skriver Aftenposten. Erdal mener ressursene bør settes inn på å utvikle gode hjelpetiltak lokalt i bydelene, slik at man sprer det åpne rusmiljøet.

Velferdsetatens rapport skal være ferdig før 1. juni.