Torsdag kom beslutningen om at barnehagene i hele landet stenges, med unntak av for barn med foreldre som jobber i samfunnskritisk nødvendige jobber.

Dagsavisen har stilt spørsmål til Oslo kommune, Private barnehagers landsforbund (PBL) og kunnskapsdepartementet om dette. Under fredagens pressekonferanse kom dette svaret:

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sa under pressekonferansen at kommunene ikke har mulighet til å ta betalt for barnehage- eller SFO-plasser når de er stengt. Dette skal kompenseres med økte midler til kommunene, i form av 250 millioner kroner i første omgang.

Kompenserer

– Vi mener juridisk sett at foreldre har en plikt til å betale for plassen også nå, men departementet må komme med en gjennomgang og kompensere et eventuelt bortfall av foreldrebetaling. For vi har også stor forståelse for foreldrenes situasjon, sa direktør i PBL, Anne Lindboe, til Dagsavisen før regjeringens pressekonferanse.

Lindboe forteller at foreldrebetalingen er essensiell for barnehagene.

– En del drifter allerede med underskudd. Det sier seg selv at hvis betalingen faller bort, så må vi permittere. Og det vil være alvorlig, for vi trenger alle på jobb, for å gi et tilbud til de som fortsatt skal ha en plass, sier hun.

Etter at nyheten kom på pressekonferansen venter PBL i spenning på hva kompenseringen til kommunene betyr for dem.

– Vi regner det som en selvfølge at det i denne prosessen blir likebehandling av foreldre i private og kommunale barnehager, og at også foreldre med barn i private barnehager får den samme hjelpen fra myndighetene. Det er viktig at det også her kommer nasjonale føringer, sier Anne Lindboe.

Utfordrende

Akkurat det med sentrale føringer har vært en utfordring hittil, forteller hun.

– Skal vi stenge, skal vi ha åpent? Hvem har rett til plass? Det har vært praktisert så utrolig forskjellig fra kommune til kommune, og det har vært vanskelig å forholde seg til. Det har vært stor frustrasjon i sektoren, sier hun.

