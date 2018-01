Oslo

– Jeg forventer at regjeringen og departementet følger opp!

Det sier leder i Oslo Venstre, Espen Ophaug, til Dagsavisen.

– Når man har nedfelt i regjeringserklæringen at man skal gjøre en ny vurdering, da er det ingen tvil om at man skal gjøre en ny vurdering, sier han.

Hvor mye skal samles?

Venstre er nemlig helt uenige med Høyre om nytt regjeringskvartal. Der Høyre vil flytte alle departementer og flest mulig ansatte inn i et splitter nytt kvartal, og samtidig rive den mye omdiskuterte Y-blokka, vil Venstre heller bevare, bygge lavere, og la Utenriksdepartementet forbli på Victoria Terrase.

Nytt regjeringskvartal var dermed et hett tema i forhandlinene mellom Venstre, Høyre og Frp, da de skulle lage regjering sammen.

Resultatet fra forhandlingene, som fant sted på Jeløya i Østfold i starten av denne måneden, ble følgende setning i regjeringsplattformen:

«Regjeringen vil vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal».

Skal Y-blokka rives?

Men nå tyder alt på at Venstre legger mer i den formuleringen enn Høyre gjør.

I en uttalelse til NRK i forrige uke gjorde nemlig kommunalminister Jan Tore Sanner det tydelig at han ikke så for seg særlig store endringer i planene:

«Jeløyaplattformen rokker imidlertid ikke ved regjeringens beslutning om å (...) rive Y-blokken», uttalte han. «Det rokker heller ikke ved regjeringens mål om å samle alle departementene».

Når Dagsavisen denne uka tar kontakt med kommunal- og moderningseringsdepartmentet viser de til uttalelsene Sanner har gitt NRK.

Men i tillegg legger departementet til, med avsender statssekretær Paul Chaffey: «Hvordan Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil følge opp akkurat dette punktet i regjeringsplattformen, må vi komme tilbake til i det videre arbeidet med regjeringskvartalet».

Kompromisser

Samtidig skal særlig Venstres nye miljøminister Ola Elvestuen være klar til kamp.

– Er det en fare for at Høyre løper fra løftene sine, her?

– Nei, men det er klart, dette er kompromisser. Det er litt gi og ta her, sier Espen Ophaug.

– Men man kan ikke på forhånd definere inn og ut hva som skal vurderes. Vurderingen må være helt uavhengig av hva man har gjort så langt, sier Oslo Venstre-lederen.