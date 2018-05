Oslo

Føreren av personbilen er alvorlig skadd og blir kjørt til sykehus etter ulykken i Ekebergveien. To barn på sju år er brakt til legevakten med skader, ifølge politiet.

Det samme gjelder bussens fører.

– Første meldinger går ut på at flere barn har fått kuttskader. Det er også store materielle skader på bilen som var involvert. Vi får opplyst at i hvert fall to barn og en voksen mann er skadd, men kjenner ikke nærmere til omfanget, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til VG.

Til NTB sier Stokkli at den involverte rutebussen hadde omtrent 25 personer om bord.

– Vi kjenner foreløpig ikke årsaken til ulykken, sier Stokkli.

Flere personer ble fulgt opp av ambulansearbeidere, opplyser Oslo politidistrikt.

Ekebergveien forbi Ekebergsletta er nå åpnet for trafikk igjen etter at begge kjøretøyene er fjernet. (NTB)