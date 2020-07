Flere hundre koronarelaterte avvik på Oslos sykehjem

I siste halvdel av mars ble det rapportert 67 covid 19-relaterte uønskede hendelser på sykehjemmene i Oslo. Det tilsvarende tallet for april var 94, og for mai 56. I tillegg kommer til sammen 32 rapporterte uønskede hendelser på Solvang helsehus, som har fungert som et behandlingssenter for pasienter med covid-19.

Til sammen utgjør det 249 tilfeller. Det skriver Sykehjemsetaten i en pressemelding.

Oversikten favner alt fra alvorlige til lite alvorlige brudd på smittevernrutinene. Det kan handle om alt fra at beboere ikke har blitt beskyttet tilstrekkelig mot koronaviruset og dårlig renhold, til at pårørende har gitt sine kjære en klem selv om dette ikke har vært lov.

Nedgang

Det var altså en tydelig nedgang i antallet uønskede hendelser fra april til mai.

– Denne reduksjonen i antall meldte uønskede hendelser kan forklares med at antall institusjoner som hadde covid-19-smitte, er gått ned i mai, samtidig som vi har hatt høy oppmerksomhet på opplæring i bruk av smittevernutstyr, sier fungerende etatsdirektør Anne Berger Sørli i Sykehjemsetaten.

Berger Sørli sier at Sykehjemsetaten har laget en plan for å følge opp det som er meldt inn av avvik i perioden.

– Her vil vi vurdere om forbedringstiltak som fortløpende er iverksatt på institusjonene har hatt ønsket effekt og se på andre mulige årsaker og forbedringsforslag. Vi vil også sette inn ytterligere tiltak som skal følges opp utover høsten. Disse tiltakene vil sammen med forbedringsforslagene gi oss verdifull kunnskap for å kunne håndtere covid-19 på sykehjemmene framover, sier Berger Sørli.

Null smitte i dag

Totalt 105 beboere og pasienter ved Oslos sykehjem har siden mars fått bekreftet koronasmitte. 36 personer er døde som følge av viruset. I dag er det ingen beboere ved sykehjemmene med bekreftet smitte. Fredag var 29 ansatte i karantene, mot over 700 tidligere i vår.

Det er gjennomført til sammen 4577 koronatester av pasienter og beboere ved sykehjemmene. Det bor til sammen omtrent 4100 personer på Oslos institusjoner.