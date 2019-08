Det er ingen skam å drite seg ut på TV. En sånn skjebne kan ramme de beste av oss. Man var ung, dum, lettlurt eller ville bare veldig, veldig gjerne vinne ett eller annet. Sånn er livet.

Men samtidig, det er ingen skam å peke på politikerne og le.

Så, for å gjøre den jobben enkel i forbindelse med kommunevalget 2019 har vi laget en liten samling av de øyeblikkene i politisk reklame som virkelig får fram flauheten i oss. De klippene som krever pute, tårer, og en stor bøtte is bare for å komme seg gjennom.

Så, vi får håpe du har forhåndsstemt allerede, for etter dette kan det bli vanskelig å gi politikerne tillit igjen!

Uten mer ståhei, her er

Oslo-valgets aller flaueste videoreklamer, i mer eller mindre tilfeldig rekkefølge:

1. Valgkampdansen til Oslo Høyre

Joda, vi er i gang! Høyres valgkampåpning skulle bli så fin! Det var en sommerlørdag. Det var kjøpt inn iskrem. Statsministeren skulle komme. Alle toppene i Oslo Høyre skulle på scenen. Det var på beste Oslo Vest.

Men siden vår herre kanskje ikke er så redd for eiendomsskatt, bestemte hun å la 3,4 millimeter med øsende pøsregn ramme valgkampåpninga. Så det kom ingen, unntatt en busslast med asiatiske turister, som middels takknemlig tok i mot all iskremen som var kjøpt inn, før de kjørte videre.

Det eneste noen husker fra åpninga var alle spørsmålene vi satt igjen med etter å ha sett videoen. Er Saida Begum den eneste med selvbeherskelse i hele partiet? Hva har Eirik Lae Solberg i lomma? Og hvem i huleste tror at det å bøye begge knærne samtidig gjør en dans? Theresa May, alt er tilgitt!

2. Den amerikanske drømmen til Oslo MDG

Joda. Her får vi hele pakka. Trædal og Berg. Det vakre unge paret med nyfødt unge som skal melkes for alt de er verdt, komplett med sakte film, duse farger, kjernefamilie med veldig gode verdier, liksomnaturlig frokostsetting (hvor mange ganger trenger man egentlig å flytte pålegget fram og tilbake på bordet?), hyggelige (og bare litt konstruerte) møter mellom mennesker på kollektivtransport, og ... pussig nok, Eivind Trædal som knepper buksesmekken. Hva i huleste foregår her?

(Bonus for MDG Junior-entusiaster: Her er den grønne ungdommen i ferd med å fravriste Jan Bøhler tronen. Denne byen har nye konger av partipolitisk tullerap:)

3. God stemning hos Oslo KrF

God stemning for Vålerenga Fotball: 10.000 folk på tribunen og hjemmeseier.

God stemning for oss andre: Gøyal fest på et tak en seinsommerkveld.

God stemning for Oslo KrF: Èn KrF-er og èn innleid statist, på stand i Oslo sentrum.

4: Robert Steen er stolt av klimaarbeidet

Finansbyråd Robert Steen (Ap) har all grunn til å være stolt av arbeidet sitt med klimabudsjett for Oslo kommune. Og Ap er profesjonelle og flinke og SVÆRT opptatt av symmetri når de lager videoer.

Likevel er det vanskelig å ikke henge seg bittelitt opp i skrytelista i denne filmen. Når byråden snakker om hvor ENORMT mye internasjonal oppmerksomhet han har fått, mistenker man jo fort at Robert har googla sitt eget navn mer enn gjennomsnittet disse fire åra. Men fant han ikke noe?

Vi skal jo ikke påstå at han finner på ting akkurat, men ... altså ...

En ting er The Local, og

... det KAN jo være at dette faktisk er Yahoo News Japan og 900 millioner japanere har lest denne teksten, men ...

... the Online Magazine of the Sierra Club? Finnes disse mediene en gang i virkeligheten? Topp internasjonal oppmerksomhet der, altså!

MEN! Byrådens imponerende evne til å bevege armene uten å bevege resten av kroppen kan i hvert fall ingen ta fra han!

5. Da Oslo Venstre oppdaga at Oslo er en kul by

Jess! Vi er så kule! Vi har Salt. Vi har barcode! Vi har GRAFFITI! Og vi SMILER til hverandre!

Forøvrig har vi ikke politikk, altså.

6. Eirik Lae Solberg kjører zipline

Denne videoen må du faktisk se i sin helhet. De glimrende spørsmålene. De overraskende svarene. Flyten i intervjuet. Den artige tvisten på slutten, da han forklarer at grunnen du må stemme på han er at han er modig, og så kjører han zipline. Kjempegøy!

Men om du ikke orker alt det, så se i hvert fall følgende lille klipp, med lyd (!):

BOSLETT? Sa han virkelig Boslett? Hvorfor Boslett? Og ligger Boslett virkelig midt i byen? Så mange spørsmål dette utløser!

Liker Eirik Lae Solberg også å besøke lokal-stadion?

... foretrekker han en god Döner?

... og hvis han skal trene før kvelden, pleier han å gå innom bydelens hjørnesteinsbedrift først?

(Sorry, vi bare måtte)

7: Noen bonus-høydepunkter fra valgkampen helt til slutt:

Da Bjørnar kom på Dama di:

Da Høyre ville bli rød:

Da Raymond trodde det het i Frogner:

Da Rødt ville demonstrere mot muslimer:

... og øyeblikket hvor varaordfører Kamzy kledde seg ut som en kamuflasje-yeti og gjemte seg i en busk, i en påkosta videoserie som nå er sporløst forsvunnet fra Facebook. En skam for menneskeheten! Hvem vil vel ikke se varaordføreren som yeti i en busk?

... men den gangen Høyre lata som om de trodde Atlanterhavsveien lå i Nordland, den gikk vi ikke på. Ærlig talt, det derre «gjør noe pinlig, få oppmerksomhet og dermed stemmer»-kortet, det funker ikke.

Eller ... kanskje det er akkurat det som funker? Og denne artikkelen bare skaffer dem velgere?

Den som har lever får se. Og snart er det valg.