I tillegg får han to uker medieforbud, skriver Dagbladet.

Mannen ble fredag pågrepet etter at hans mor i 60-årene ble funnet drept på en adresse på Tøyen i Oslo. Han samtykket til fengslingen som mandag ble behandlet av Oslo tingrett.

Allerede i det innledende avhøret av mannen lørdag ble det kjent at han knytter seg til tiden og stedet for drapet. Det er ikke tatt videre avhør av mannen, og han har ikke tatt stilling til siktelsen for drap.

Fire uker med brev- og besøksforbud er det samme som ble begjært av politiet. Politiadvokat Ellisiv Bentdal sier den siktede vil bli vurdert gjennom en primærpsykiatrisk undersøkelse.

Den drepte kvinnen ble mandag obdusert. Resultatet fra obduksjonen, og heller ikke den foreløpige obduksjonsrapporten, var klar mandag ettermiddag. Politiadvokaten sier politiet uansett ikke kan kommentere funnene som ble gjort.

Det var legevakten i Oslo som fredag varslet politiet etter at den døde kvinnen var blitt funnet. Den siktede sønnen ble pågrepet samme dag og siktet for drapet.

De øvrige pårørende i saken er varslet.

