Meldingen om brannen i Gunnar Schjelderups vei kom i 3-tiden natt til tirsdag. Om lag 300 beboere hadde tatt seg ut av bygget da alarmen gikk.

– Fire personer er kjørt til legevakta med lettere røykskader, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til NTB.

Han sier det ikke var noen grunn til at det skulle brenne i bodene, og at de derfor mistenkte at brannen var påsatt. Den mistanken styrket seg etter melding fra en vekter fra Storo Storsenter.

– Han meldte fra om en mann som forsøkte å tenne på et rør ved senteret. Det er gode overvåkingsbilder fra stedet. En patrulje pågrep litt senere en mann i 20-årene ikke langt fra åstedet. Han ble dessuten pågrepet med flere brev fra oppgangene i blokka det brant i, sier Engeseth.

Beboerne som bor i oppgangen der det brant, fikk returnere til leilighetene sine før 6 tirsdag morgen, opplyser politiet. Brannvesenet fortsetter arbeidet med utlufting på stedet.

