De fire tiltalte er mellom 17 og 19 år gamle. 16-åringen som ble ranet, ble ifølge tiltalen truet til å gi fra seg en jakke til en verdi på opp mot 10.000 kroner, skriver Budstikka.

Ranet skjedde ved 00.50-tiden natt til fredag 22. februar i år. Det var også flere andre unge under 15 år på stedet, men disse har fått sine saker henlagt på grunn av lav alder.

Politiet har sikret seg bevis fra overvåkingsbilder fra toget. I tillegg skal politiet ha funnet filmer om saken på mobiltelefonene til tre ungdommer.

Den yngste av de tiltalte er også tiltalt for utpressing, etter at han to dager før ranet på toget skal ha tvunget en gutt til å ta ut 50 kroner fra en dagligvarebutikk i Ski under trusler om å ta jakken hans.

Rettssaken starter i Asker og Bærum tingrett 20. januar neste år. Retten har satt av fire dager til saken.