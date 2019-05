Fire pågrepet etter skyting i Oslo

– Disse blir kjørt arresten. Så langt har vi ikke funnet noe skytevåpen, men etterforskningen fortsetter i saken, skriver Oslo politidistrikt på Twitter. Et område rundt Birkelunden var sperret av lørdag kveld.

Det var to grupperinger involvert i konfrontasjonen, skriver Aftenposten. Politiets innsatsleder på stedet, Arve Røtterud, sier til NRK at det ble avfyrt minst ett skudd. Et stort antall mennesker ringte politiets nødtelefon og fortalte om ett eller flere skudd.

Fire personer

– Etter det vitner forteller var det fire personer involvert, i en konfrontasjon to mot to, og den ene parten avfyrte muligens skudd mot den andre. Forløpet er vi ikke helt sikre på, sier operasjonsleder Tor Jøkling til avisen.

Det var ikke kommet inn meldinger om at noen er skadd er skytingen. Skuddene skal ha blitt avfyrt med et håndvåpen.

Flere av de involverte skal være av afrikansk opprinnelse, ifølge VG. (NTB)