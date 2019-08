De siste ukene har det vært åpen konflikt mellom interimsstyret i Oslodelen av partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) og grunnlegger av partiet Frode Myrhol.

Denne uka gikk første- og andrekandidat i Oslo, Bjørn Revil og Ceciliy Lyngby, og pekte på sitt eget lokallag som kimen til konflikten. De ba interimsstyret i Oslo FNB om å rydde opp i saken sporenstreks, slik at de kunne få konsentrere seg om valgkampen.

Nå slår styreleder i FNB Oslo, Jan Eriksen tilbake.

– Bestrider kritikken

I en e-post til Dagsavisen skriver Eriksen at «medlemmene i Oslo jobber hardt for FNBs felles hjertesaker, og at FNB Oslo har alltid vært og er fortsatt ment å være et lokallag av FNB»

«Vi bestrider kritikken av styret i Oslo da vi hele tiden har hatt takhøyde for demokratiske prosesser og meningsutveslinger i lokallaget. FNB Oslo ble stiftet i samråd med Frode Myrhol, og styret i FNB Oslo forholder seg til gjeldene lover og vedtekter.

Vedtekter er «grunnloven» for organisasjoner, også i politiske organisasjoner», skriver han.

Videre skriver Eriksen:

«Styret i FNB Oslo har flere ganger påvist mangler i FNBs vedtekter og har anmodet om at disse ble rettet opp.

Styret har tidligere bekreftet at medlemslistene oversendes så snart manglene i FNBs vedtekter er rettet opp».

Oppfordringer til Dagsavisen

E-posten er signert styret i FNB Oslo. I tillegg til Eriksen består dette styret av Per-Ivar Bergo og Daniel Stephanek.

Til slutt i e-posten kommer Eriksen med oppfordringer til hvilke spørsmål de mener Dagsavisen bør stille seg om vedtektene til FNB. De antyder at Revil og Lyngby ikke har forstått vedtektene, og stiller spørsmål om hva slags makt partigrunnlegger Frode Myrhol og generalsekretær Morten Malmin faktisk har over lokallagene, og om det finnes et «legitimt» landsstyre i FNB.

De påpeker også det de mener er mangler ved vedtektene, og spør seg hva Myrhols motivasjon for å kreve medlemslistene utlevert og true lokallaget med utkastelse egentlig er.

– Selvfølge finnes det et legitimt landsstyre i FNB. Vi har hatt årlige årsmøter siden 2014 , sier FNB-grunnlegger Frode Myrhol til Dagsavisen.

Han avviser anklagene fra Eriksen, Bergo og Stephanek.

– Strengt tatt er jeg ikke interessert i å bruke tid på den gjengen her. Jeg vil gi dem minst mulig oppmerksomhet og anser dem som helt irrelevante, sier Myrhol, som ikke anerkjenner FNB Oslo som et lokallag av FNB ettersom de ikke har oppgitt medlemslistene sine.