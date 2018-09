Fikk kjelleren full av flytende betong

Oslo

En stund virket hendelsen på Youngstorget mer alvorlig enn den i realiteten var.

Rundt 16.45 mandag ettermiddag kom meldingen om at om at en betongvegg hadde rast inn, og at flere vegger var ustabile ved Youngstorget 6, som er ett av utestedene ved Youngstorget.

Det var ikke meldt om personskader, men alle som befant seg i krysset mellom Møllergata og Youngstorget, inkludert galleriet og restaurantene overfor, ble evakuert.

Kollektivtrafikken som passerer ovenfor i Møllergata ble også stanset.

– Det har åpenbart skjedd noe som ikke skulle ha skjedd, sier operasjonsleder Svend Bjelland.

Han forklarer at det i forbindelse med byggearbeid i regjeringskvartalet er en vegg som har rast inn i kjelleren på et utested som ligger på bakkeplan på Youngstorget.

Foto: Bjørn S. Kristiansen

Om lag 30 centimeter med flytende betong fylte et kjellerrom, som både ansatte ved utestedet Politikern og entreprenøren som er ansvarlig for byggearbeidet, jobbet mandag ettermiddag for å tømme.

Nøyaktig hva som har skjedd og som førte til at kjellerveggen ga etter, er enn så lenge ikke kjent.

Etter omlag en time kunne politiet oppheve sperringene da det ikke lenger var frykt for ytterligere skade.

Samtidig må den rammede restauranten, sammen med entreprenøren som har ansvar for byggearbeidet i regjeringskvartalet som førte til uhellet, tømme kjellerlokalene før den flytende betongen stivner.