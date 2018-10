Feriefyll plager barn

Oslo

Denne og neste uke er det høstferie over hele landet, og mange barnefamilier tar fri. I ferier er ofte barna lenger oppe og de voksne drikker mer alkohol. Alkovettorganisasjonen Av-og-til har fått IPSOS til å gjøre en undersøkelse blant barn og unge om hva de tenker om de voksnes drikking i ferier.

Les også: Her rives sklia på Frognerbadet

Høyest i Oslo

Undersøkelsen viser at ett av fem barn ønsker at de voksne drikker mindre i ferien. For Oslo er tallet ekstra høyt, 28 prosent av de spurte barna sier de ønsker de voksne drakk mindre.

– Altfor mange barn kommer hjem fra ferien med vonde minner i bagasjen, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.

– For Oslo er tallet høyere enn resten av landet, hva skyldes det?

– Det er vanskelig å si nøyaktig hva som er årsaken til det, men vi synes uansett det er et sterkt signal til foreldre i Oslo at de har barn som går rundt med ønske om at de skal drikke mindre, sier Eriksrud til Dagsavisen.

– Er 28 prosent egentlig et høyt tall?

– Vi vet at barn ofte er meget lojale ovenfor sine foreldre, og at det skal mye til før de sier noe om foreldrenes alkoholbruk. Når 28 prosent - altså en fjerdedel av de spurte - sier de opplever dette som problematisk, er det en tydelig beskjed til oss voksne, sier Eriksrud.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Ikke kos for barn

Ofte er ferietiden ekstra problematisk når det gjelder nettopp alkoholbruk.

– Når det er ferietid tøyer vi de vanlige grensene våre for alkoholbruk, og drikker mer med barn til stede. Vi vet at barna gjerne legger merke til at du er beruset lenge før du selv gjør det. God stemning er ikke alltid det samme for barn som for voksne, sier Eriksrud.

– Men, er det så galt å kose seg litt ekstra med et glass vin eller to i ferien, da?

– Det vi voksne opplever som positive effekter av alkohol, at vi blir litt ekstra glade, ler høyt og kanskje oppfører oss annerledes enn vi pleier, kan oppleves helt annerledes for barn. Mange synes det er skremmende når klemmen kanskje blir litt lengre eller lukter litt annerledes enn den pleier. Barn kan føle seg fryktelig ensomme og utrygge dersom de personene de er aller mest glad i forandrer seg, aller helst vil de at foreldrene skal være slik de alltid er, sier Eriksrud.