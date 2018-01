Feiret pris på Romsås

Oslo

For å feire prisen, har ungdomsklubbene i bydelen åpnet dørene for å vise fram hva de har å by på.

Ikke bare for ungdommen selv, men også for foreldre, besteforeldre og andre so er nysgjeerige på hva ungdommen driver med.

Annenhvert år deler Barne- og likestillingsdepartementet ut denne prisen til en kommune som har lykkes i å skape gode og inkluderende oppvekstvilkår for barn og unge. I år har det blitt lagt vekt på arbeid for ungdom som faller fra skole, arbeidsliv og organiserte fritidsaktiviteter, og juryen har sett etter kommuner som har god dialog med ungdomsmiljøene og sikrer at barn og unge har innflytelse på tilbudene. Det er første gang prisen kommer til Oslo.

I begrunnelsen fra juryen, skriver departementet at Bydel Grorud i Oslo kommune utmerker seg spesielt ved å la de unge være med å bestemme. Gjennom flere medvirkningsprosesser har de aktivt inkludert barn og unge i et omfattende områdeløft. De har også prioritert å innhente kunnskap om hvordan barn og unge i bydelen har det for å iverksette gode tiltak som også ungdom selv har fått være med og påvirke. Dette er spesielt viktig i et område hvor det er store sosiale forskjeller.

Nylig avgåtte Barne- og likestillingsminister Solveig Horne delte ut prisen under Barne- og ungdomskonferansen i Bodø i fjor høst.