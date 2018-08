Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg både jublet og klemmet i fjor sommer, da det ble kjent at Oslo vant kampen om å bli Europeisk miljøhovedstad 2019.

Før sommeren i år ble det kjent at byrådet vil bruke rundt 118 millioner kroner på forskjellige arrangementer og markeringer rundt statusen. Det gjorde opposisjonen rasende, og Høyres Eirik Lae Solberg kalte det «en vanvittig pengebruk» overfor NRK Østlandssendingen.

Byrådsleder Raymond Johansen reagerte den gangen på kritikken fra opposisjonen, og mente dette ikke skulle være «en fest», men en forpliktelse til å engasjere hele befolkningen. Men deler av det skal være nettopp det: En fest! For eksempel åpningsfesten. Og nå har byrådet, gjennom en offentlig anskaffelse, vist fram hvor mye den (og noen av de andre festene) skal koste.

Eventbyrå

Kommunen søker nemlig etter en arrangør av arrangementer/events. Til sammen er anbudet på ti millioner kroner, fordelt på følgende fine fester:

Åpningsseremoni: Pris 2-4 millioner kroner

Offisiell prisutdeling: Pris 500.000 kroner

Avslutningsseremoni: Pris 500.000 kroner

Signal-event(er): Pris 3 millioner kroner

Eventuelt andre events: Pris 2 millioner

Totalt 8-10 millioner kroner

Festbrems 1: Høyres Øystein Sundelin. Foto: Siri Øverland Eriksen

Meningsløst

– Prisnivået de har lagt seg på framstår som helt meningsløst, sier Øystein Sundelin.

Sundelin sitter i Finanskomiteen for Oslo Høyre. Han mener det er bra at Oslo er blitt europeisk miljøhovedstad, men også at denne festen blir for dyr.

– Dette lar seg markere både politisk og på annet vis uten at du svir av beløp i hundremillionersklassen, sier han.

– Er det nødvendig å bruke denne type penger?

– Nei. Denne prisen har vi fått før. Det er ikke noe folkekrav at man skal ha konserter og festtaler knyttet til denne prisen, sier Sundelin.

– Kommunen skal opplyse og markere det. Men det går an uten å bruke over hundre millioner kroner, sier han.

– Hvordan tror du festen blir?

– Dette blir spennende å se. Det å lage folkefest er vanskelig. Det må komme ut av litt folkelig engasjement, og det er det ikke sikkert denne prisen automatisk skaper, sier han.

Festbrems 2: Rødts Eivor Evenrud. Foto: Siri Øverland Eriksen

Skeptisk

– Dette er jo bare fest. Hurra for oss, liksom, sier Rødts Eivor Evenrud lakonisk.

Hun forteller at flertallet i bystyret har sagt at pengene skulle brukes på utadrettede virksomheter som kunne engasjere hele befolkninga. Ikke fester for de få.

– Det var jo nettopp det her vi mente de ikke skulle bruke pengene på, sier hun.

– Er det saklig å bruke så mye penger på festene?

– Nei. Det er veldig mye penger. Og samtidig står lekeapparatene i kommunale lekeplasser og råtner. Man må jo prioritere, sier hun.

– Det er mye som trengs, overalt i byen. Når man har råtne lekeapparater, og samtidig ser at kommunen bruker fire millioner på en fest, da kan man jo undre litt.



Deler av åpningsseremonien ser ut til å skulle være på Operaen i Oslo. Her fra et tidligere arrangement.

Skal merkes

– Vi ønsker at det skal merkes i hele byen at Oslo er miljøhovedstad neste år. Derfor trenger kommunen bistand fra eventeksperter til å gjennomføre egne arrangement på en god måte, sier Anita Lindahl Trosdahl til Dagsavisen.

Trosdahl er prosjektleder i «Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019», et prosjekt under Byrådslederens kontor på rådhuset.

– Vi kan foreløpig ikke røpe planene for åpningsseremonien i begynnelsen av januar, men vi lover et arrangement der hele byen blir invitert, sier hun.

Trosdahl presiserer at det i løpet av året skal være flere hundre arrangementer over hele byen.

Byrådsleder Raymond Johansen har ikke gitt Dagsavisen noen kommentarer til denne saken.

