En av tre irriterer seg over mobilbruk, nær halvparten svarer at manglende bruk av blinklys er et irritasjonsmoment, og på topp finner vi farlige forbikjøringer, som 58 prosent finner irriterende, skriver NAF i en pressemelding.

– Denne typen kjøring er ikke bare irriterende for andre i trafikken, den er også trafikkfarlig, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Sødal kommer samtidig med noen gode råd til bilister på vei til eller fra vinterferie i disse dager.

– Bilen brukes av de fleste som skal på vinterferie og på utfartsdager kan det lett bli kø. Da er det viktig å ikke stresse, puste med magen og holde deg i køen. Vil du unngå kø, er det lurt å utsette avreisen for å unngå toppene når det er mange på veien, sier han.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.