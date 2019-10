Aina Stenersen (36) var Frps førstekandidat i hovedstaden og fikk flest personstemmer i eget parti under valget i september. Hun er nå nestleder i Frps bystyregruppe. Stenersen har vært rådgiver for Frps stortingsgruppe og fraksjonsleder i bystyret. Hun har tidligere vært rådgiver for Norsk Revmatikerforbund, en av Norges største pasientorganisasjoner med over 34.000 medlemmer.

– Jeg syns det er veldig hyggelig å få denne tilliten og muligheten. Jeg har lenge vært veldig engasjert innen helse- og sosialpolitikk. Både for å bedre kårene for barn og unge, sykehustilbudet i Oslo, eldreomsorgen, mental helse, utenforskap, NAV, arbeid og inkludering i samfunnet, for å nevne noe, sier Stenersen til Dagsavisen.

Les også: Dette er de nye byrådene i Oslo

– Vi mener også at kommersielle aktører ikke skal stenges ute fra omsorgsdrift. Sammen med kommunen og ideelle aktører blir alle bedre. Valgfriheten, brukermedvirkning og mangfoldet innen helse- og omsorg skal økes. Jeg gleder meg til å jobbe til det beste for alle innbyggere i Oslo, både med hjerte, åpenhet og god kunnskap, sier Stenersen.

Det er fem komiteer i Oslo, og til sammen 12 heltidspolitikere.

Disse blir komiteledere:

Finanskomiteen: Frode Jacobsen (Ap)

Helse og sosial: Aina Stenersen (Frp)

Kultur og utdanning: Eivor Evenrud (Rødt)

Byutviklingskomiteen: Øystein Sundelin (H)

Samferdsel- og miljøkomiteen: Sirin Hellvin Stav (MDG)

Formelt er det det konstituerende bystyremøtet onsdag ettermiddag som fatter vedtaket.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!