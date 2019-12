Volden skjer både mellom spillere og mot dommere, viser en rekke rapporterte tilfeller. I Oslo har fotballdommere begynt å skjule sin identitet av frykt for egen sikkerhet, skrev VG i oktober.

Avisen har i en rekke artikler satt søkelyset på alvorlige voldshendelser på fotballbanen i Oslo og resten av landet.

Møtte justisministeren

Onsdag møtte NFF justisminister Jøran Kallmyr og kulturminister Trine Skei Grande (V) for å diskutere vold på fotballbanen.

Etter møtet sa justisminister Jøran Kallmyr (Frp) at han mener Norges Fotballforbund (NFF) burde anmeldt flere grove voldsepisoder på norske fotballbaner.

– Ja, det mener jeg helt klart, svarer Kallmyr på spørsmål om politiet burde vært koblet inn i flere av de kjente voldsepisodene på fotballbaner i Oslo-området.

Men han har tro på en bedring etter at han kalte NFF-ledelsen inn til møte i Justisdepartementet sammen med kulturminister Trine Skei Grande (V) onsdag.

– Jeg er veldig glad for at NFF nå ser behovet for å gjennomgå disse rutinene på nytt. Jeg forventer at fotballarenaene skal være en voldsfri sone. Det er viktig at foreldrene kan stole på at barna kan delta i den idretten de vil i en voldsfri atmosfære, sier Kallmyr til NTB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tar grep

Nå tar Norges Fotballforbund grep i samarbeid med Oslo-politiet.

– Norges Fotballforbund tok kontakt og ønsket et møte med politimesteren, hvor også jeg var med. Bakgrunnen var at forbudent mente de ikke hadde gode nok rutiner for anmeldelser, og ønsket råd fra oss , sier politiførstebetjent i Oslo politidistrikt, Rune Swahn, til Dagsavisen.

Den siste tiden har det vært tilfeller med uro, vold og trusler i breddeidretten.

– Mitt svar til NFF var et spørsmål om de egentlig ønsket mer synlig politi på fotballbanene rundt i vårt distrikt? Er det slik at uniformert politi på idrettsarenaen er det beste til å skape trygge rammer og en god atmosfære på en breddeidrettskamp. Jeg er ikke så sikker på at det alltid er det. Noen ganger kan det kanskje ha en motsatt effekt, mend et andre ganger er det rette, sier Swahn.

Han mener det gjelder å tenke langsiktig.

– Dersom man velger å ringe en vekter eller politiet for den minste ting, står man i fare for å selge ut sin egen autoritet. Trygge og ansvarlige voksne som bryr seg og inkluderer de som skaper utrygghet kan i mange tilfeller være en bedre løsning enn at politiet tilkalles. Samtidig skal politiet være tilgjengelig når utfordringene krever det. Vold som ville blitt anmeldt utenfor banen bør selvsagt anmeldes om det skjer på banen, sier han.

Les også: Morten Berre vil trene Skeid (DA+)

Verter

Flere regioner i Norges Håndballforbund har voksne kampverter på sine arenaer, i alle aldersklasser.

– Jeg har selv vært det flere ganger, og det er med på å skape trygge rammer for spillere, trener, dommere og publikum. Så mitt forslag til NFF var å innføre det samme på alle breddefortballkamper i vårt distrikt, som innebærer Oslo fotballkrets, samt Asker og Bærum, sier Swahn.

– Et par voksne verter vil bidra til trygghet og være preventivt på de aller fleste arenaer, og kampene, sier Swahn.

Flere regioner i Norges Håndballforbund har i flere år anmodet sine klubber om å ha fair-play verter på sine kamper.

«Fair Play vert/ansvarlig skal bidra til at håndballkampene i alle aldersklasser foregår i trygge rammer der mestringsglede og Fair Play står i fokus. En Fair Play vert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette Fair Play-ånd både på og utenfor banen», står det på håndballforbundets hjemmesider.

– Det er ikke noe krav om dette, men flere regioner har oppfordret til dette, ser daglig leder i Norges Håndballforbund, Region øst, Janne Tuven til Dagsavisen.

Region Øst innebefatter Oslo, Akershus og Østfold.

– I min egen klubb, Øvrevoll og Hosle har vi verter på tribunen på noen kamper som passer på alle. Det har fungert med stort hell. Noe det også gjør andre steder som har verter, sier Tuven.

Henstilling til klubbene

Henrik Lunde, seksjonsleder klubb og aktivitet i NFF, sier til Dagsavisen at de vil ha dette på plass til sesongstart 2020.

– Dette kommer ikke til å være et krav fra vår side, men en henstilling til klubbene om å ha verter på kampene. Skal det være et absolutt krav må vi gjøre noe med kampreglementet vårt. Fra håndball og hockey er vi vant med at det alltid er et sekreteriat på kampene. Sånn er det ikke i fotball. Her er det to lag, trenere og dommere, sier Henrik Lunde.

– Vi må se på hvordan vi skal følge opp dette i praksis. Heldigvis er det ikke ofte det er bråk og uro rundt våre arrangementer, men det gjelder å være forbyggende, sier han.

Han ser ikke på kampverter som rene vakter, men også som et vertskap.

– Dette er med på å bedre klubbens omdømme, og gjør det mer hyggelig for spillere, trenere og dommer å komme på kamp. Å forhindre tull og tøys er en del av arrangøransvaret til en klubb. Det må være noen som kan holde orden på sysakene, sier Lunde.

NFF er også i gang med en undersøkelsen blant spillere trenere og dommere, som går på hvordan de opplever rammen rundt kampene.

Les også: «Selv om redningsaksjonen skulle lykkes, er han ikke garantert videre trenerjobb i Lillestrøm» (DA+)