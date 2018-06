Oslo

Håvve Fjell og Ingvild Hammer har begge lang fartstid fra Oslos kulturliv, og kjenner behovet både for nye scener og flere øvingslokaler i byen. De mener det verneverdige Oslo fengsel, avdeling A, kjent som «Botsen» på folkemunne, er godt egnet som kulturhus. Denne helgen arrangerer de sammen med aksjonsgruppa «Slipp Botsen Fri» en gratisfestival i Botsparken ved Egon Olsens Allé på Grønland.

– «Slipp Botsen Fri» er et kulturelt grasrotinitaitiv av folk og organisasjoner som bryr seg om Grønland og som vil lage kulturhus i det nedlagte fengselet, sier fakir og smertekunstner Håvve Fjell fra performancegruppa Pain Solution.

– Vi ser for oss at Botsen kan bli et fast sirkus, en kulturmuskel i skjæringspunktet mellom Grønland, Gamlebyen, Tøyen og Kampen. Et sted der det er plass til alle sjangere av kunst, kultur og håndverk, og aktiviteter for folk i alle aldre og etnisiteter, ikke bare folk i nærmiljøet men fra hele Oslo, sier Håvve Fjell. Listen de har fått over interesserte som vil inn er lang.

Trenger hus

«Folk trenger Hus, Hus trenger Folk!» og «Grønland trenger Botsen – Botsen trenger Grønland», står det på aksjonsgruppas facebookside. Helt siden Borgen kulturhus ved Middelalderparken ble lagt ned har bydelen manglet et eget kulturhus, og det ikoniske og vernede fengselsbygget, godt kjent fra norsk populærkultur og film vil ifølge Fjell og Hammer kunne romme scener, øvingslokaler og atelierer.

– Vi startet å jobbe med ideen om å gjøre det verneverdige bygget om til et kulturhus for godt og vel ett og ett halvt år siden. de siste innsatte flyttet ut i juni i fjor og da var vi allerede klare for å rykke inn og etablere kulturhus. Det har vært vanskelig å få en dialog med Statsbygg. Og det er de som sitter med bygningen.

Øvingslokaler

Som utøvende musiker og frontfigur i flere band har Ingvild Hammer kjent på savnet etter et permanent øvingslokale i mange år.

– Ikke minst er det et skrikende behov for øvingslokaler i byen, både for musikere og teaterkunstnere. Og et fellesskap for kunstnere der de kan jobbe om omgås styrker kreativiteten, sier Ingvild Hammer. Hun og Håvve Fjell er i aksjonsgruppa sammen med Nordic Black Theatre & Cafeteatret, Varde Teatret og Cirkus Xanti. Med på laget har de også fått med seg Snøhetta og Hovind AS.

– Et sted å øve er kanskje den største utfordringen for musikere, sirkus- og scenekunstnere. Det blir gjerne mange temporære og dårlige løsninger, sier Hammer.

Vil inn

Det er Statsbygg som eier bygget og bestemmer hva som skal skje der. For øyeblikket er de opptatt med å restaurere taket på bygningene som er totalfredet av Riksantikvaren.

– Det gamle fengselet hadde som oppgave å stenge folk inne, nå stenges publikum ute. Vi vet det har vært snakk om å etablere et hotell her. men vi tror et kulturhus er bedre egnet, sier Fjell.

– Vi kunne også veldig gjerne tenkt oss at det ble plass til et fengselsmuseum her, slik at husets historie og norsk fengselshistorie vil kunne bli ivaretatt på en respektfull måte.

Med festivalen på lørdag håper de at flere vil engasjere seg i debatten om Botsen, og at ikke minst Statsbygg vil komme på banen med noen signaler om hva de tenker.

– Vi vil at diskusjonen om bruken av bygget skal skje i det offentlige rom og vi vil medvirke til den. Derfor vil vi bruke bygget og rommene og muren og parken mens vi diskuterer, sier Håvve Fjell.

Dagsavisen har lyktes å få en kommentar fra Statsbygg.

