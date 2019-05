Familie reagerer på rapport etter tunnelulykken på Filipstad

Det var søndag 24. februar at tre ungdommer tok seg inn på jernbaneområdet Filipstad fra fritidsklubb-tomten i nærheten.

Etter det gikk de inn i tunnelen der det sto to parkerte tog. Etter å ha klatret opp på taket av det ene toget kom en av ungdommene for nær kontaktledningen.

Det førte til en eksplosjon, og de to andre ble kastet ned på bakken.

Lavt gjerde ved fritidsklubb

I sin interne granskningsrapport om dødsulykken, der også guttens 16 år gamle kjæreste og 15 år gamle klassekamerat ble kritisk skadd, erkjenner Bane Nor at «det er funnet forhold som kunne bidratt til å redusere risikoen for skade».

Rapporten ble lagt fram torsdag.

Advokat Sven Knagenhjelm, som representerer gutten som overlevde og familien til gutten som omkom, sier i en pressemelding at Bane Nors rapport inneholder uttalelser som er egnet til å bagatellisere Bane Nors ansvar.

I en strekning på 30 meter utenfor togparkeringsområdet på Filipstad var gjerdet betraktelig lavere enn det Bane Nors interne regelverk tilsier. Like overfor denne strekningen ligger det en fritidsklubb, og ikke langt unna ligger Ruseløkka skole, der 15-åringen var elev.

Ingen grunn til å vente

– Det er en rekke forhold som hver for seg ville ha forhindret denne ulykken, sier advokaten.

Han peker på at om det ikke hadde vært hull i gjerdet og gjerdet hadde vært høyt nok, så ville ikke ulykken ha skjedd. Den ville heller ikke skjedd om gjerdet eller tunnelinngangen hadde vært utstyrt med skilt om høyspenning livsfare, mener han.