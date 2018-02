Oslo

Av Katrine Strøm og Emilie Gamst

De fleste kjenner Fabian Stang som eks-ordfører i Oslo og Høyre-politiker. Men i feburar i år entrer han underholdningsbransjen.

Sammen med tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland (H) skal snart underholde publikummet på Chat Noir med sine oppturer og nedturer. Forestillingen heter Fabian og Trude - I gode og onde dager, og skal dreie seg rundt deres erfaringer fra et langt liv i politikken.

Trendy med politiker-underholdning

Stang er positiv til å lage underholdning av egen karriere.

– Livet er veldig alvorlig, men det er få ting det ikke går an å tøyse med. Jeg syns faktisk det er vanskelig å snakke om alvorlige ting uten å tøyse litt. Den som tar spøk kun for spøk og alvor kun for alvor har fattet begge deler dårlig, er det ikke det man sier?

Det er ikke så lenge siden sist man så underholdning med politikere i sentrum. I oktober sendte NRK serien "Da vi styrte landet", med tidligere statsministre delte historier og erfaringer. Ser vi en trend her?

– Ja, det er nok riktig. Jeg tror vi politikere var mer tilbakeholdende før. Det var sak og ikke noe annet. Men politikere er også hele mennesker. Jeg har i hvert fall ikke møtt noen som bare er maskiner, sier Stang.

– Bjuda på litt

Program- og markedssjef ved Chat Noir, Vegar Foss Andersen, mener det skal mer til enn å ha vært politiker for å få til en god forestilling.

– Da trenger du folk med appell utover det å være flink. Disse to er så folkekjære nettopp fordi de har vært åpne og vist mer enn «smørsiden». Det er noe som heter «att bjuda på litt», sier Foss Andersen.

Hvor går grensen mellom politikk og underholdning?

– Dette er infotainment, med vekt på den menneskelige taklingen av politikken.

Drevland er etterforsket for korrupsjon og har trukket seg etter alvorlige anklager. Frykter du kritikk for å gjøre det til en «koselig» prat?

– Nei. Hun er jo heller ikke dømt for noe, sier Foss Andersen som tror publikum har mye å glede seg til.

Fabian Stang er likevel ikke helt overbevist om at publikum vil strømme til.

– Jeg vet jo ikke om det er noen interesse. Folk er vant til å få politikere gratis. Om noen kjøper billett, det gjenstår å se, avslutter han muntert.