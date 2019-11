I oktober fortalte Dagsavisen om Evangeliesenterets matvareudeling. Og Velferdsetatens planer om å kutte støtten, noe som ville rasere tilbudet til flere hundre rusmisbrukere.

Men etter byrådets budsjettforhandlinger med Rødt, ble kuttet reversert, og de får 1.1 millioner kroner i støtte for å videreføre tilbudet.

Hvert år deler Evangeliesenteret ut hele 360 tonn med mat fra lokalene i Osterhausgata, og tre ganger i uken er mellom 400 og 500 rusmisbrukere innom for et måltid varm mat og en pose med matvarer.

Holdbarhetsdato

– Vi får mat som nærmer seg holdbarhetsdato, og som ikke kan selges i vanlige butikker. All maten er av høy kvalitet. Brødet, for eksempl, er bakt i dag tidlig, sa bestyrer Evangeliesenteret i Oslo, Stian Ludvigsen til Dagsavisen, da vi besøkte Evangeliesenteret.

Han var fortvilet over planene om å kutte tilbudet.

Nå er fortvilelsen snudd til glede.

– Dette snur hele tilværelsen vår på hodet. Dette er som å gå fra å stå på kanten av stupet, til å sitte trygt i sofaen, sier en glad bestyrer.

Sikret

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette blir en kjempeforandring for oss. Jeg gleder meg til å fortelle våre brukere dette i ettermiddag, når vi har fullt opp med folk her. Det kommer til å bli stor jubel, sier han.

Ludvigsen forteller om mange fortvilte misbrukere, som har fryktet for framtiden. Bekymringen har de delt i lang tid, siden kuttplanene ble kjent. For mange er Evangeliesenteret tilbud eneste mulighet for dem å få matvarer.

Nå er driften sikret.

– Dette viser at politikerne ikke bare snakker, men handler, sier Ludvigsen.

