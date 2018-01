Evakuering opphevet etter granatfunn

Oslo

Det er funnet en gjenstand i Henrik Ibsens gate 4 i forbindelse med renoveringsarbeid på adresse.

#Oslo Henrik Ibsens gate 4. Ifm renoveringsarbeid på adressen har det blitt funnet en gjenstand som gjør at vi sperrer av bygget og tømmer dette. Skal ikke være fare for omkringliggende bygninger. Bombegruppen er på vei for å ta seg av dette — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 23, 2018

Like etter klokken halv 11 opplyser politiet på Twitter at bombegruppen er på vei for å ta seg av gjenstanden som ble funnet i forbindelse med renoveringsarbeid. Bombegruppen var på stedet.

Bombegruppen har akkurat ankommet stedet. Sperringene vil bli opprettholdt inntil de har gjort sine undersøkelser — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 23, 2018

Klokken 12.30 hadde bombegruppen undersøkt gjenstanden, som viste seg å være ufarlig. Sperringene ble derfor opphevet.