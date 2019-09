De siste dagene har mange snakka om at Rødt ikke egentlig er et miljøparti.

– Jeg har aldri sett det partiet vektlegge det grønne, sa nyinnmeldt MDG-medlem Erik Solheim i Dagsavisen tirsdag.

– Jeg er mest bekymret for at Rødts miljøpolitikk ikke finnes på Stortinget, sa Grønn Ungdom-talsperson Hulda Holtvedt.

– Jeg oppfatter heller ikke Rødt som en sterk pådriver for en bedre miljøpolitikk, sa miljøpolitisk talsmann i Oslo Ap, Andreas Halse, i går.

Nå reagerer lederen i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri.

– Det er tull og tøys, sier han til Dagsavisen.

Sykkel og utbygging

Mobasheri forteller at Rødt har fått gjennomslag i bystyret for en rekke forslag, blant annet om billigere kollektivpriser for barn og ungdom, bedre kollektivtilbud i groruddalen og i Oslo sør, samt vern av de små 100-metersskogene, elver og vassdrag.

– Samtidig har vi gått på noen tap, fordi vi ikke har fått med byrådspartiene, sier han.

Som eksempel nevner han utbyggingen av KFUMs stadion på Ekebergsletta, hvor vern av skog og grøntområder måtte vike for utbygging av stadion og blant annet kontorlokaler til utleie. Både Ap, SV og MDG stemte for.

Han mener utbygger- og kapitalinteresser ofte veier tyngre enn hensynet til miljø.

– Vi er mot bilbasert boligbygging. Mens flertallet i bystyret gikk inn for 2000 nye boliger på Frysja, hvor det ikke er god kollektivdekning eller planer om å lage det. Vi kan ikke bygge flere bilbaserte boligprosjekter, sier han.

– MDG fører en politikk for middelklassen og overklassen, sier Mobasheri.

– Og Erik Solheims selvbilde er nok større enn hans oversikt over Rødts miljøpolitikk, legger han til.

– Han har utsikt fra business class, men ikke peiling på Oslopolitikken.

Mener olje er viktigst

Også Arbeiderpartiet får unngjelde når Mobasheri skal svare på kritikken.

– Nasjonalt har de ingen troverdighet som miljøparti. Selvfølgelig må vi gjøre store endringer i Oslo, men de største tiltakene er i oljebransjen. Der er ikke Ap på lag med klima- og miljøbevegelsen, sier Mobasheri.

Så snart byrådspartiene MDG, SV og Ap har forhandlet ferdig om en ny byrådsplattform skal partiene gå i forhandlinger med Mobasheri og Oslo Rødt.