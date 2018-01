Oslo



Det mystiske Oslo-kumlokket i Molde har engasjert nordmenn over det ganske land de siste dagene. Først skrev Romsdals Budstikke om mysteriet. Siden har VIF-klanen engasjert seg i saken, og etter at Dagsavisen dekket saken i sin fulle bredde onsdag, har det flommet inn med tips. Og nå tror jeg jaggu vi nærmer oss en forklaring.

Bakgrunn: Det store kumlokk-mysteriet

Du skjønner, Molde vann og avløp, har allerede vært sjekket ut av saken og fridd fra mistanke. Men i går dukket det opp en aldri så liten mail fra daglig leder Bjarte Koppen.

Han forteller at de har hatt et internmøte i VA-drift etter at sakene har stått på trykk, og plutselig er det en person som har oppfrisket hukommelsen.

For 7-8 år siden bestemte de seg nemlig for å teste en ny kumlokktype. En som skulle slamre mindre. Og når man bare skal teste en ny type, så er man kanskje ikke så fryktelig nøye med logoen på kumlokket. Dermed havnet et lokk av ny type, men med tilfeldig logo, utenfor stadion i Molde. Og den tilfeldige logoen var Oslos.

– Testen var tydeligvis vellykket, for kumlokktypen ble tatt i bruk etter testen, da med lokk som var laget med Molde kommunes logo på, skriver Koppen.

Nå som de har kommet på hva som har skjedd har de imidlertid fjerna det «feil»-plasserte lokket. Ifølge Romsdals Budstikke (som også har fått den samme mailen), er den nå levert byhistoriker Ola Gjendem, som også skal være en middels ivrig kumlokksamler.

VIF-klanen, Jonas Gahr Støre og Oslo vann og avløp kan dermed puste nogen lunde lettet ut. Det KAN se ut som om mistanken mot dem ikke var korrekt.



