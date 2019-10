ER ALLEREDE BRUKT: – Dropp Venstre!

– Venstre er ikke våre folk. De er ikke våre samarbeidspartnere. For oss i fagbevegelsen ligger Venstre ofte til høyre for partiet Høyre, sier leder i LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, til Dagsavisen.

Denne uka falt Oslos nye byråd og byrådsplattform på plass. Men Arbeiderpartiet, MDG og SV har ikke flertall for å få gjennomført politikken sin eller få flertall for budsjettet sitt. De trenger støtte enten fra Rødt eller Venstre for å få i land politikken.

– Vi har hatt sonderingssamtaler med Rødt og med Venstre, men jeg har ikke behov for å kommentere noe utover det, sa Johansen da partene la fram plattformen på Mangelsgården tirsdag formiddag.

De siste fire årene har byrådet hatt en samarbeidsavtale med Rødt. Det bør de fortsette med, mener Gjerstad i LO. Hun advarer nå byrådsleder Raymond Johansen mot å flørte med Venstre.

– Jeg trodde vi var ferdige med denne saken nå, sier Gjerstad.

Eiendomsskatt og omsorg

– Det er ingen grunn til å samarbeide med en høyreside som er så svekket som de er i Oslo når vi har andre partier som vil i samme retning som byrådet, sier Gjerstad.

Det er særlig tre saker hun trekker fram der fagbevegelsen i Oslo er rykende uenige med Venstre: Venstre vil fjerne eiendomsskatten, de vil tillate kommersielle drivere av velferdstjenester som eldreomsorg og barnevern og de støtter den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som regjeringen innførte i 2015.

Det siste punktet har Oslo kommune under ledelse av Raymond Johansen valgt å ikke forholde seg til. De følger i stedet den gamle arbeidsmiljøloven.

– Jeg blir urolig på vegne av fagbevegelsen og arbeidsfolk generelt. For oss er et samarbeid med Venstre utenkelig. Vi er redd for at en god del av sakene vil gå i feil retning, sier Gjerstad.

Kan trekke støtten

Det var MDG som i første omgang hadde samtaler med Venstre for å undersøke muligheten for om de kan erstatte Rødt som samarbeidsparti for byrådet. Før valget i høst gikk LO i Oslo for første gang ut og anbefalte sine medlemmer å stemme MDG, sammen med Ap, SV, Rødt og Senterpartiet.

Støtten til MDG kan henge i en tynn tråd dersom de fortsetter linja med å se mot høyresida, advarer Gjerstad.

– Vi valgte å lande på MDG fordi de hadde vært med å styre Oslo i den retningen de gjorde, med den plattformen som vi støttet. Fremdeles står jeg for det, fordi jeg mener at framtida må være både rød og grønn. Men hvis MDG nå velger å sikre at Venstre skal inn har de en blindhet for våre ønsker som gjør at vi selvfølgelig må drøfte den støtten, sier LO-toppen.

– Hvis MDG tenker at det er det samme hvilken side de står på kan de ikke regne med støtte fra oss. Hvis fagbevegelsen i Oslo, der MDG har de fleste velgerne sine, snur ryggen til partiet vil folk bli usikre på om MDG vil ivareta dem, sier Gjerstad.

Noen må snakke sammen

Hun ber nå Rødt og MDG, som har kranglet mye det siste året, om å sette seg ned sammen og bli enige.

– Både MDG og Rødt bør gå litt i seg selv og tenke på hvordan de kan finne sammen i en del av sakene de opplever at de står lengst fra hverandre i. Det MDG har fått til i Oslo innebærer også å bruke de røde virkemidlene for å få den grønne politikken. De kommer lenger med et byråd utgått av sosialdemokratiske og sosialistiske partier. De burde også kunne inkludere Rødt i den gjengen, sier Gjerstad.