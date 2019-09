Det var en mørk og stormfull høstkveld. Skandalenes regn pisket mot vinduene. Valgkampens vinder ulte i tretoppene. Men inne i Oslo rådhus var det bystyremøte nesten som om ingenting skulle skjedd.

Jepp. Det er bare fem dager til halvparten av byens politikere skal drikke seg dritings på billig cava og juble høylytt for middelmådige taler fra folk i valgkampklær. Men likevel er et bystyremøte et bystyremøte. Man skal vedta ting om parker og om skatt og om skoler og vannrenseanlegg.

Det er riktignok uvanlig at et bystyremøte åpner med to "byrådets redegjørelser". Når en byråd må redegjøre for et eller annet før bystyremøtet, så er det stort sett en liten skandale på gang. Og det pleier jo ikke være mer enn noen få i løpet av et år. Likevel er det vanskelig å tro at det er veldig mye mer enn en tilfeldighet at vi fikk to på rappen.

Først: Redegjørelse om Husebysaken.

Du skjønner. Oslos vann kommer fra Maridalsvannet. Det vi får i springen. Det fungerer jo fint. Maridalen er ålreit, så lenge ingen bæsjer for mye når de sniker seg uti for å bade ulovlig. Oslo er ikke sååå redde for bæsjing, men de er litt redde for terror, sammenbrudd eller andre katastrofer. Så byen trenger et reserveanlegg. Løsninga er å bygge noen digre greier i Husebyskogen.

Faktisk var det sånn at rett før sommeren så var Raymond Johansen så inmari ivrig etter å bygge i Husebyskogen at bystyret delte ut et eget ark og holdt en ekstra redegjørelse for hvor inmari viktig det var å bygge i Husebyskogen så fort som overhodet mulig.

Men nå er det motsatt. Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (hun er ikke bare miljøbyråd, veit du) forteller at det er utrolig viktig at bystyret utsetter byggingen av reservevannforsyninga. Det som var utrolig viktig før sommeren, nemlig at man frykta dagbøter fra Mattilsynet (!) fram til man gjorde en avgjørelse, det har man nå tenkt til å bare søke utsettelse om.

Det var greit, syntes bystyret, etter å ha fått tenkt seg litt om.

Så holdt byråd Lan en redegjørelse til, denne gangen om skandalen i EGE, altså avfallsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud og sånt.

Byråden påstår at hun har holdt bystyret godt informert.

Høyre mener dette er en skandale som viser at byrådet ikke har kontroll.

Venstre mener dette beviser at også det offentlige kan være idioter, ikke bare private.

Rødt mener at de ikke har fått vite noe som helst og er rasende.

Og dermed kunne vi gå videre til spørretime.

Selv om det altså bare er fem dager til valget, og alle er på tuppa og leser meningsmålinger oftere enn de puster, så er spørretimen omtrent som vanlig.

Du veit, Høyre stiller spørsmål om hvorvidt lærernormen virkelig er oppfyllt og fullfinansiert når det finnes et par skoler på Oslo vest som har 2,5 færre lærere enn de strengt tatt skulle ha.

Venstre sier det er veldig viktig med grøntområder. (Og Espen Ophaug fra Venstre misforstår begrepet "The proof of the pudding is in the eating", og tror det heter "The proof is in the pudding", og alle lurer på om det er Espen som er puddingen, eller bevisene hans som har litt skjelvende konsistens)

Fremskrittspartiet mener det er umulig for blinde og svaksynte å komme til rådhuset på grunn av bilfritt byliv.

Høyre mener Arbeiderpartiet har abidsert skolepolitikken til fordel for SV. Raymond svarte:

Dette syntes Fabian Stang var såpass artig, at han også ville snakke om tut.

(Ingen lo, det gjorde det enda mer pinlig)

Ordførerkandidat Saida Begum er fortsatt sint på at venstresida vurderer å gå bort fra stykkprisfinansiering.

Og Odd Einar Dørum forteller forsamlingen at han har levd lenge og opplevd mye i politikken, så folk bør lytte til han.

Jepp, et helt vanlig møte.

Men det var flere og viktigere saker de skulle gjennom!

Omsorgsbygg, for eksempel! Der har kommunerevisjonen kommi med en knusende rapport, om hvordan økonomistyringa har vært for dårlig ved bygging av barnehager.

Der var det nære på at en daddel traff byrådet, faktisk! En daddel er, som parlamentarisme-nørdsa godt veit, en kritikk av et maktmenneske. Altså ikke en mistillit, som gjør at noen må gå av, men en kritikk som er liksom ... nesten like sterk, men bare ikke så sterk likkavæl. Sylvi Listhaug fikk et sånt vedtak mot seg i fjor.

Og hele høyresida hadde samla seg rundt kritikk av byrådet. Men Rødt gadd ikke være med, og formulerte en egen kritikk i stedet, så det blei ikke noen daddel og alle er sånn nogenlunde glade likevel. Særlig kanskje byråd Marte Scharning-Lund (Ap), som er ansvarlig byråd, men strengt tatt ikke var det da handlingene som nå blir kritisert skjedde.

Morten Steenstrup i Høyre mente byråden burde være glad for at det ikke er privat virksomhet hun driver med, for da hadde den vært nedlagt. (Slaskens faktasjekk: Oslo kommune omsetter for 73 milliarder kroner og går noen milliarder i overskudd og gir jobb til titusener av folk. Jeg veit ikke hvor mange private bedrifter som ville blitt nedlagt under sånne forhold. Men hvem er jeg, liksom?)

Så var det Ekeberg. Der vil KFUM bygge ny stadion. De driver og rykker opp og greier, så fotballaget dems trenger mer plass til Kristenpakket eller hva nå supporterne der oppe heter. (Neida. Jeg har spilt fotball i KFUM sjøl altså, og liker dem.)

Problemet er bare det at stadionplanen ikke bare er en stadion. Det er også hogging av trær. Bygging av kontorbygg til utleie. Innestenging av et område som pleide å være åpent. Så ... du veit, privatisering av natur og slette! Det er jo ikke sånt som bare er populært. Venstre gikk mot. De holdt knallharde, hjerteskjærende innlegg om at dette ikke måtte skje. Og at byrådet haster saka gjennom nå for å slippe å tape den etter valget.

Rødt snakka om ekorn i trærne, som barnehagebarna skal se når de går tur.

Høyre snakka om hvor lange ventelister KFUM har, og at de trenger flere baner.

Å bygge ned Ekebergsletta er et historisk svik, sa Hallstein Bjerke i et knallhardt angrep på MDG.

Og MDG gikk litt nølende opp på talerstolen og snakka om at det tross alt bare er en prosent av sletta, og dessuten kommunalt vern og statlig vern og ... det var nesten så han ropte SE! EN ROSA ELEFANT og pekte vekk, stakkars Pål Thygesen som måtte forsvare det hele på vegne av miljøpartiet.

Til slutt stemte alle for, unntatt Rødt, Venstre og Geir Kvarme.

(Lurer du på hvordan det skal se ut, sjekk et bilde publisert av våre venner i NRK Østlandssendingen)

Så var det en pussig sak. Busjettjustering, som følge av tilbakebetaling av eiendomsskatt.

Høyresida, eller egentlig mest partiet Høyre, og da aller mest en fyr som heter Morten Steenstrup, greier virkelig å gripe enhver anledning til å snakke om eiendomsskatten. Siden sist har jo Oslo kommune både vinni og tapt en høyesterettssak om eiendomsskatten samtidig. Kommunen tapte på at de innkrevde skatten for raskt. Altså med for kort varsel. Derfor må de betale tilbake. Men kommunen vant på bunnfradraget. Det er lov å bare kreve eiendomsskatt på boliger verdt over fire millioner kroner.

Dette må vi snakke om. Igjen og igjen. Og hver gang blir retorikken litt slitsommere.

De 50.000 boligeierne som betaler eiendomsskatt, de er de rødgrønnes oljefond, mener Morten Steenstrup.

– De er boooooligprofitører, sa Steenstrup, som om han var fortelleren i et fælt eventyr om Askeladden som stjal penger fra trollet.

– Deeeen. Eeeer. Loooovlig, kontra Aps Frode Jacobsen, som om han snakket til fireåringene i nærmeste barnehage.

– Eiendomsskatten er som dop, man bør avskaffe den så fort som mulig, sa Camilla Wilhelmsen fra Frp.

Mens Eirik Lae Solberg mente at:

Kemnern bare «schjkall vi sjeeee, herr blir det eindomssjkatt ja!»

Men samtidig som all denne eiendomsskatteomkamp nummer firehundreogfemti, så skulle vi også diskutere Ensjø! Av alle ting. Du skjønner.

På Ensjø er det kamp. Det er en splitter ny bydel, med tusenvis av nye boliger. Men da disse folka kjøpte leilighetene sine, så ble de presentert for vakre tegninger av parker. Det skulle bli parkdrag overalt, nesten! Og bilsjappene skulle forsvinne. Og gjennomfartstrafikken. Og ... Å høre boligpusjere snakke om Ensjø var som å høre musene synge om Amerika, i den Disney-filmen om Fivel. Syng med alle sammen: Det fins ikke katter i Amerika, og det vokser ost på trærne! Bare at det ikke var Amerika, det var Ensjø. Og det var ikke katter det var bilbutikker.

Men sånn har det altså ikke blitt. Fortsatt har Ensjø masse bilbutikker og ingen parkdrag. Så Venstre foreslo at Oslo kommune skulle vedta å ekspropriere (altså ta, bare å betale penger for det også), bilselskapstomter, tvangsomregulere og bare kjøre på. Lag parkdrag.

(Grunnen til at Ensjø skulle diskuteres under akkurat dette punktet om budsjettjustering som følge av eiendomsskatt, det tror jeg du må sitte nokså dypt inne i Finanskomiteen for å forstå, altså)

Uansett. Byrådspartiene syntes det ble litt mye parkdrager på litt kort til. Selv den vanligvis så rebelske Siavash Mobasheri fra Rødt gikk på talerstolen og forklarte på en seriøs og ordentlig måte hvorfor man ikke kunne gjøre det akkurat sånn fordi ... grunner.

Resultatet ble noen litt løsere formuleringer, hvor byrådet fikk i oppgave å finne ut hvordan man best kunne sørge for alle parkdragene.

(En av parkdragene. Kanskje.)

Det var i det hele tatt mye tradisjonell uenighet, på kveldens møte. Men en ting var alle partiene enige om. Og det kom nesten helt til slutt, når de skulle diskutere om det skal reises et minnesmerke for de norske ofrene for porajmos.

Hvaforno, lurer du kanskje? Og det er nettopp poenget. Porajmos er holocaust mot romfolk. Nazistenes og vennene deres forsøk på å utrydde romanifolket i midten av forrige århundre. Det glemte folkemordet, kalles det ifølge Wikipedia. Og hvis du vil vite mer kan du lese KrF-representant Eirik Lundes forslag om å lage et sånt minnesmerke.

Og det kan være fordi alle ble så rørt av det forslaget. Det kan være fordi Eirik Lunde har kjøpt seg kåk i Kristiansand og dermed hadde sitt siste bystyremøte i dag. Det kan til og med være fordi Eirik Lunde er i den delen av KrF som ikke er mørkemenn, men tvert i mot likandes folk som stort sett kjemper for ålreite ting her i verden. Ikke veit jeg.

Men i hvert fall utløste forslaget en lang og nesten litt klein runde, hvor alle partiene gikk på talerstolen, ikke først og fremst for å støtte forslaget, men for å si hva for en knakandes bra fyr Erik Lunde er.

Jeg kan ikke huske sist jeg så sånn enighet i bystyresalen. Så jeg tør ikke annet enn å slenge meg på sjøl:

Erik Lunde er en så bra fyr, som har fått så mye skryt, at han tåler å høre at han likner bittelitt på den skilpadda i Robin Hood.

Men kos deg i Kristiansand, Erik! Måtte bystyremøtene der være mer spennende enn de vi har i Oslo.