Enga stakk av med mest av penga

Vålerenga fotball «vant» igjen da Norsk Tipping offentliggjorde lista over de som fikk mest penger fra Grasrotandelen i 2018. Men Oslos stolthet var ikke de eneste fra hovedstaden som fikk inn millionbelløp fra ordningen i fjor.

Vålerenga fikk nesten 3,7 millioner kroner, mens Foreningen for omplassering av dyr var på andreplass med rett oppunder tre millioner i tippe-inntekter.

Deretter fulgte Sykehusklovenene, Dyrebeskyttelsen og Sykehusbarn-stiftelsen.

Neste idrettslag på lista er Skeid på 8. plass, og deretter, pussig nok, Rasta ishockeyklubb, med nesten 600.000 kroner.

649 millioner

Totalt mottok norske lag og foreninger i fjor 649 millioner kroner fra Grasrotandelen til Norsk Tipping. Det er 194 millioner kroner mer enn i 2017.

Det statlige aksjeselskapet skriver at de visste at de ville få en solid økning, ettersom regjeringen hevet Grasrotandelen fra 5 til 7 prosent fra 1. januar 2018, men bemerker at økningen i totaltallene ble enda større.

Samtidig ble beregningen for Oddsen og nettkasinospill endret, slik at andelen nå blir beregnet med 14 prosent av overskuddet fra disse spillene etter at premier er utbetalt.

I gjennomsnitt betyr tallene at lag som i 2017 fikk 70.000 kroner via Grasrotandelen, har fått 100.000 kroner for 2018.

– Potensialet er fortsatt stort for lag og foreninger som ønsker å bruke ordningen. Ennå er det over 800.000 av Norsk Tippings to millioner kunder som ikke har valgt seg en mottaker, sier Tonje Sagstuen, direktør for samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping til NTB.

Grasrotandelen ble lansert i 2009. Siden da har 3,7 milliarder kroner blitt tilført foreninger og lag i Norge.

Her er Oslos femti største mottakere:

1. Vålerenga fotball: 3.691.871 kroner.

2. Foreningen for omplassering av dyr: 2.932.658 kroner

3. Sykehusklovnene: 1.555.673 kroner

4. Dyrebeskyttelsen: 1.258.945 kroner

5. Sykehusbarn-stiftelsen: 1.212.947 kroner

6. Fattighuset: 1.113.460 kroner

7. Støtteforeningen for kreftsyke barn: 1.082.399 kroner

8. Skeid: 961.739 kroner

9. Radio America Latina: 766.927 kroner

10. Erlik-stiftelsen: 754.550 kroner

Mer til fisk enn til båt

Blant andre iøyenfallende mottakere var Lyn Toppfotball på 44. plass med 217.524 kroner. Oslomarkas Fiskeadministrasjon kom på en sterk 78. plass med 139.817 kroner. Osloavdelingen til Med Israel For Fred fikk 117.311 kroner, mens Palestinakomiteen bare fikk 63.493 kroner. Østkant-fotballklubben Sterling fikk 83.669 kroner, mens vestkant-tennisspillerne på Ullern Tennisklubb fikk 41.011. Bex Biljard og Frogner Bowling kom inn omtrent likt, på litt over 30.000 kroner. Arbeidernes båtforening fikk 20.668 kroner, mens Kongelig Norsk Seilforening fikk 30.945. Grunerløkkens mannskor fikk 47.771 kroner, mens Kvinnegruppa Ottar fikk 376 kroner.

Totalt var det 1840 små og store lag og foreninger fra Oslo som fikk grasrotmidler i fjor.