Endelig kom hjemmeseieren for KFUM

Oslo

– Først og fremst er det deilig å vinne igjen hjemme. Vi burde hatt fler. Det har vært for mange uavgjorte, skriver KFUM-trener Jørgen Isnes i en melding til Dagsavisen dagen etter at laget hadde slått Fløy 3–1 på hjemmebane og brutt en lang og vond trend.

KFUM gikk seirende ut av de to første hjemmekampene denne sesongen før det sa stopp, men etter 3-1-seieren mot Hødd 28. april sa det stopp. Helt fram til nå.

Kom bak

Det så imidlertid ut til at det kunne bli en ny tung dag da Henrik Andersen lekkert skrudde inn et frispark for gjestene etter 36 minutter. Fisnik Kastrati kunne ha bedret utsiktene til pause, men traff kun tverrliggeren.

I andreomgang tok KFUM styringen og allerede etter to minutter fikk Kastrati kranglet ballen over målstreken. Sju minutter senere fikk KFUM ett straffespark etter at Tore Sørås gikk ble tatt. Trener Isnes betegner selv avgjørelsen for «noe tvilsom».

Robin Rasch tvilte ikke, og scoret fra 11-meteren.

Fin avslutning

Hjemmelaget holdt unda og kunne til slutt runde av kvelden med et lekkert angrep i det 87. minutt der Stian Sortevik var sist på ballen. Dermed klarte KFUM å følge opp den sterke borteseieren mot Skeid i forrige runde (2-3) og samtidig sikre sesongens tredje hjemmesier.

– I denne kampen har vi avgjørelser som går vår vei heldigvis. En del situasjoner som kan sees på igjen og si at vi var heldig. Men vi vinner fortjent ut ifra sjanser og spill. Man må noen ganger slåss for å vinne. Det har vi gjort de siste to kampene, avslutter Isnes.