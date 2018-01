Enda en landslagsspiller til Vålerenga

Oslo

Av Anders Møllersen

Vålerenga bekrefter overgangen på sitt nettstedonsdag.

Den norske landslagsspilleren kommer hjem etter et kortvarig opphold i italienske Fiorentina.

– Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake til Norge etter to år i utlandet. Vålerenga har noe stort og spennende på gang, og det ønsket jeg å være en del av. Jeg håper jeg kan bidra til at Vålerenga blir et topplag, sier Schjelderup.

Vålerenga fortsetter dermed opprustingen før kommende sesong. Landslagskollega Isabell Herlovsen har signert, i tillegg til den nederlandske landslagskapteinen Sherida Spitse. Marte Berget, Marie Dølvik Markussen og Guro Pettersen er også alle klare for Oslo-klubben.

– Det er virkelig et scoop for Vålerenga at Ingrid ønsket seg tilbake til Norge, og spesielt Vålerenga. Hun er en erfaren og veldig sterk spiller som har historikk i og et hjerte for klubben. Det vil gjøre henne til en viktig brikke på årets lag, sier trener Monica Knudsen.

Schjelderup har 20 A-landskamper for Norge og startet alle tre kamper under EM-skuffelsen forrige sommer. Midtbanespilleren spilte for Eskilstuna i svensk toppserie før hun sist høst reiste til Italia. Før dette spilte hun for Kolbotn, Vålerenga og Stabæk. (NTB)