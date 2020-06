Av Martin Huseby Jensen, ABC nyheter

Hovedstedene og flere andre store byer er blitt målt og rangert i mange år. Hvilke byer det er best å besøke? Hvor det er beste å bo? Og hvor det er dyrest å bo? Det er denne siste målingen som er aktuell i disse dager. Og den er basert på «en neve dollar» for å si det forenklet.

Bak listen over byene det er dyrest å bo i står rådgivningsselskapet Mercer. På årets liste befinner 209 byer seg. På topp står altså Hongkong. Igjen. Det har den gjort mange, mange ganger før. Senest i fjor.

Hva med Oslo da? Som vi synes er så veldig dyr. Hvor halvliteren koster en hundrelapp og boligprisene fortsetter å stige – selv under en krise.

Hvor er hovedstaden vår på lista? Jo, den faller og faller nedover. Fra i fjor til i år faller den hele 15 plasser til 76. plass. Ikke akkurat der på listen vi forventer å finne byen.

På tampen av forrige årtusen var den på andreplass. I finanskrisen, i 2008, var den på fjerde. Fram til 2014 lå Oslo så mellom nummer 10 og 20. Så startet raset.

Store svingninger

Så hvordan kan det ha seg at den norske hovedstaden har gått fra å være verdens fjerde dyreste by å bo i, til å falle 72 plasser?

Jimmy Johansen i Mercer forklarer at en god del av svaret er å finne i den norske kronen.

– Det kan svinge ganske mye for flere byer, men vi har litt rar valuta i Norge – som kan svinge mer enn dollar og euro. Bare se hittil i år hvor mye denne kursen har endret seg, sier han.

For det er blitt dyrere å være nordmann og handle i utlandet akkurat nå. Målt mot dollaren har krona svekket seg fra 8,95 kroner per USD til over 10 kroner.

Ser vi på krona mot dollaren var vår valuta sterkest i nettopp 2008. Da kostet en dollar bare 5,63 kroner. Altså er det en delforklaring, men ikke den fulle. For i 2011 var krona enda litt sterkere mot dollaren, men da lå Oslo på 15. plass.

Det er behov for å stoppe opp litt og se mer bakenfor undersøkelsen.

Dollaren styrer

Bakgrunnen for denne listen, som hvert eneste år oppnår medieomtale, er å hjelpe multinasjonale bedrifter med å sørge for at deres ansatte som sendes på utenlandsoppdrag, ikke mister den kjøpekraften de har i hjemlandet.

Dette er en rapport som koster et par tusenlapper å kjøpe, forklarer Johansen.

Derav fokuset på dollarkursen over. For det handler ofte om ansatte som får lønnen beregnet i dollar. Eller for den saks skyld euro.

– Dette er noe private bedrifter bør ta hensyn til når de sender folk utenlands. Noen justerer lønningene til disse ansatte opptil to ganger i året for å sikre kjøpekraften, forklarer han.

Dermed handler det ikke om at halvliteren er så dyr, men hvor mye man får for den utenlandske lønnen i andre land. Og ifølge Mercer får du en del i Norge. I hvert fall når dollaren er så sterk som nå.

Om du heller vil se på hvor dyrt det er i Norge, er det bedre å ta en titt på den såkalte Big Mac-indeksen. Bare i Sveits er det dyrere for en Big Mac enn i Norge. Mens det i Sør-Afrika bare koster en tredjedel av her på fjellet, men dette er et sidespor.

Lav leie

Tilbake til verdens dyreste byer. Oslo er blant de billigste i Norden. Både Helsinki og København er dyrere byer å oppholde seg i enn vår hovedstad. Bare Stockholm er rimeligere.

Altså er den danske kronen langt sterkere enn den norske, men det handler også om mer enn bare valutakurs. Det handler også om boligmarkedet. Men, tenker du nok nå, selv om vi er midt i en pandemi og den økonomiske krisen synes å stå på landegrensen og banke på – så stiger likevel boligprisene.

Jo, det er riktig, men Jimmy Johansen i Mercer forklarer at de færreste som kommer for å jobbe i Oslo, eller en av de andre 209 byene, kjøper bolig for tiden de er her. Altså ser de etter husvære i leiemarkedet.

– Boligprisene i Oslo er etter hvert blitt rimeligere i forhold til andre store byer hvor prisene er gått opp siste ti årene. Å leie i Oslo er forholdsvis mye billigere enn i London og New York. Og leieprisene i de andre hovedstedene rundt om i Europa er gjerne over det de er i Oslo, forklarer han.

Han erkjenner at de nok kunne funnet rimeligere utleieprospekter i Oslo også, for store deler av hovedstaden er ikke med i vurderingen. Som for eksempel Søndre Nordstrand eller Groruddalen. Boliger vest for Akerselva får oppmerksomheten.

Dette handler om å tilpasse seg markedet disse store multinasjonale sikter seg inn mot. Flere ser også mot Bærum, forteller Johansen.

Mange av bedriftene har også en policy hvor den ansatte får antall soverom målt opp mot antall personer minus én. Altså, en familie på fire vil få en bolig med tre soverom.

– Vi gir indikasjon om at dette er det du må betale for å sende en ansatt. Typiske områder og typisk bolig.

Johansen har selv jobbet i utlandet, den gang fikk han lønna i dollar. Det gjør han ikke i dag.

Mange kvaliteter

Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen, håper at fallet nedover listen kan bidra i kampen om å tiltrekke seg kompetanse. Og at flere velger å studere og arbeide i hovedstaden.

– Samtidig er det mange andre kvaliteter som er viktige i dette bildet. At vi har attraktive jobb- og studietilbud, gode velferdstjenester til innbyggerne og et rikt kultur- og friluftsliv tror jeg spiller en enda større rolle når mennesker skal velge hvor de bosetter seg.

De fem dyreste

De fem dyreste byene å bo i i 2020, ifølge Mercer (plassering 2019 i parentes):

1) Honkong (1)

2) Ashgabat, Turkmenistan (7)

3) Tokyo, Japan (2)

4) Zürich, Sveits (5)

5) Singapore (3)

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter.