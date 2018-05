Oslo

Sykkelen sto til lading inne i leiligheten i Hasleveien. I alt 49 personer ble evakuert som følge av brannen.

I 9-tiden var ikke skadeomfanget kjent for de to som hadde pustet inn røyk. Politiet opplyser at leiligheten er helt utbrent.

Brannen er slukket, men i morgentimene var det fortsatt en del røyk på stedet. (NTB)