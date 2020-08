Etter å ha fått kritikk for mange skader ved elsparkesykkelbruk og den kaotiske parkeringssituasjonen i Oslo, tar bransjen selv initiativ til en rekke tiltak på kort sikt. Tiltakene vil bli innført fortløpende.

– Vi har gått sammen om å innføre en rekke strakstiltak for å bedre situasjonen på kort sikt før vi får en regulering på plass, sier norgessjef Lars Christian Grødem-Olsen i Tier på vegne av aktørene i Oslo.

I Oslo opererer utleieselskapene Voi, Tier, Bird, Bolt, Wind og Lime.

Lavere fart

Blant tiltakene er:

* Hastighetsbegrensninger på enkelte tidspunkt på døgnet

* Felles patruljer for rydding av elsparkesykler

* En felles kartløsning med soner for saktekjøring og ikke-parkering

* De vil også begrense antallet elsparkesykler som blir satt ut i enkelte områder.

Alle de åtte aktørene som opererer i Norge, var fredag i et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Dagen før møtte Hareide fem av kommunene som har elsparkesykler.

– Håper det kan gjelde for flere byer

Hareide sier han hadde et godt møte med aktørene fredag og er begeistret for strakstiltakene fra bransjen.

– Nå har vi fått noen kortsiktige tiltak som vil kunne gjelde resten av denne sesongen i Oslo. Jeg håper også at det kan gjelde for flere byer. Så skal vi komme med en regulering som vil kunne gjøre det enda bedre, men det vil først gjelde fra neste sesong, sier Hareide.

