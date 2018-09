Oslo

Sitatet over er hentet fra facebooksiden til arrangementet «Åpent hus hos Else» som pågikk i hele går. På verdensdagen for forebygging av selvmord hadde Else Kåss Furuseth laget sin egen minifestival i leiligheten hjemme på Bislett. Hun har selv mistet både moren og storebroren sin i selvmord.

Peder Kjøs og Maria Mena

Oppdelt i ti puljer på rundt 100 mennesker hver fikk de som hadde meldt seg på, slippe inn i den 100 kvadratmeter store leiligheten til musikk, prat, vafler og kaffe, skriver NTB.

Maria Mena, psykolog Peder Kjøs, Sigrid Bonde Tusvik og Oslo Fagottkor var noen av dem som sto for prat og musikk på den fullbookede festivalen. Også statsminister Erna Solberg var innom på morgenkvisten.

– Det offentlig har et ansvar, men vi som medmennesker har også et ansvar for å være åpne, treffes og snakke med folk. Så må vi lære barna fra de er små hvordan de skal sortere og håndtere vanskelige følelser. Det er nå inne i de nye fagplanene for skolen, fortalte statsministeren til NTB.

Les også: Kirkens SOS: – Flere dør i Norge av selvmord enn i ulykker

– Be om hjelp

– Hvert år er det fire ganger flere som dør i selvmord enn i trafikken, men vi hører ikke så mye om disse dødsfallene, skriver Kåss Furuseth på Facebook om bakgrunnen for hvorfor hun velger å åpne dørene.

– Hvis du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon på 116 123.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Serie om selvmord

I går kveld hadde også en ny TV-serie «Else: Om Selvmord» premiere på TV Norge og Dplay. Der møter hun pårørende og overlevende for å lære mer om hvem det er som tar livet sitt og hvorfor de gjør det.

– Fagfolkene bidrar med forskning og gode råd, men gjennom serien ønsker jeg å vise at det er du og jeg som medmennesker virkelig kan bety en forskjell i hverdagen blant venner, familie og kollegaer. Hvordan kan vi være der for hverandre?

Selvmord

* Årlig dør nær 800.000 mennesker som følge av selvmord, det vil si et menneske hvert 40. sekund.

* Langt flere forsøker å ta sitt eget liv.

* Selvmord rammer i alle samfunnslag, verden over.

* 78 prosent av alle selvmord skjer i lav- og mellominntektsland.

* Selvmord er den nest hyppigste dødsårsaken hos mennesker mellom 15 og 29 år.

Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)