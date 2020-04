Eldre pasient ble koronasmittet på sykehus og sendt tilbake til sykehjem

Den eldre mannen, som bor på Nedsoddtunet sykehjem, fikk påvist covid-19 over en uke etter at han ble skrevet ut fra sykehuset, skriver Akershus Amtstidende.

– En gammel mann har blitt smittet med en sykdom som potensielt er livstruende på et sykehus. Det sier seg selv at dette ikke er bra, sier Nesodden – ordfører Truls Wickholm (Ap) til VG.

Akershus universitetssykehus (Ahus) opplyser at den ansatte fikk lette luftveissymptomer først etter at den eldre mannen var utskrevet og at sykehjemmet da fikk beskjed om dette.

– Vi er lei oss på vegne av pasienten, men slik vi ser det har den ansatte og de involverte opptrådt helt korrekt, sier direktør Erik Borge Skei for Medisinsk divisjon ved Ahus.