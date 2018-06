Oslo

I april 2017 sto elbiler for 10,5 prosent av passeringene i bomringen. Ett år senere, i april 2018, var elbilandelen 15,9 prosent.

Rekord

Bare i april var det rekordhøye 1,46 millioner passeringer med elbil.

Dette er tall som gleder byråden for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

– Denne veksten er helt eventyrlig, og viser at elbil-revolusjonen for alvor er i gang i Oslo. Dette bekrefter at endringene i bomringen fungerer, og at det nytter å være offensive på å legge til rette for elbiler. Nå er det viktig at vi fortsetter å satse stort på legge til rette for at flere skal kunne bytte bil. Det er helt nødvendig for å få ned klimagassutslippene og luftforurensningen i Oslo og byene rundt, sier hun.

Hver fjerde

I morgenrushet var elbilandelen på hele 24,2 prosent.

– Tendensen er at elbilandelen øker og at dieselandelen går ned og dette er enda tydeligere i morgenrushet enn ellers i døgnet. Totalt i april var dieselandelen på 45,2 prosent, mens i rushtiden var dieselandelen 43,5 prosent, sier Lan Marie Berg.

Økte takster

1. oktober i fjor økte bomtakstene i Oslo. Det koster nå 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden (mellom klokken 6.30-9 og klokken 15-17), mot henholdsvis 44 og 49 kroner utenfor rush. Lørdag, søndag, fridager, helligdager og hele juli måned er unntatt rushtidstillegg.

Det er også miljødifferensierte bomtakster, som betyr at takstene er fordelt inn etter miljøklasser og drivstofftyper.

Utbygging av semi- og hurtigladere er blitt trappet kraftig opp i 2017. I 2018 økte investeringene enda mer for å få bygd ca. 600 nye ladestasjoner, fordelt slik:

* 200 ordinære ladestasjoner.

* 400 semihurtigladere.

* 6 hurtigladere.

– Tilgang til lademuligheter hjemme er også viktig. I Oslo bor en stor andel av innbyggerne i blokker, hvor det i mange tilfeller er nødvendig med oppgradering av det elektriske anlegget for å få bygget ladepunkter. Derfor lanserte vi i fjor en ny støtteordning for å bygge ut ladepunkter i borettslag og sameier. Støtteordningen har vært veldig populær, og derfor har vi trappet opp satsingen, slik at vi gir støtte til omtrent 8.000 nye ladestasjoner i borettslag og sameier i år. I tillegg har vi tredoblet bevilgningene til bygging av kommunale ladestasjoner, sier Berg.

Oslo vant prisen for best elbilpolitikk blant storbyene da Norsk elbilforening kåret Elbilhovedstaden 2017.

