I fjor kom kulturbyråden med 315 millioner til kulturtilskudd i Oslo, noe som var en økning på ti millioner fra året før. I år er forslaget til kulturbudsjett på knapt 315 millioner kroner, noe som innebærer et lite kutt. Byråden forklarer det noe stramme budsjettet med at en stor pott i år går til ekstrautgifter i forbindelse med det nye hovedbiblioteket.

Et viktig år

For neste år, 2020, blir generelt et viktig år for kulturlivet i Oslo:

– I 2020 passerer byen flere viktige kulturpolitiske milepæler, uttaler kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

– Det nye hovedbiblioteket åpner til våren og det nye Munchmuseet åpner før sommeren.

I den forbindelse sier byråden at hun har måttet legge inn 26 millioner ekstra til drift av det nye hovedbiblioteket, og forklarer det med at det forrige byrådet la inn for lite penger da de planla det nye Deichman i Bjørvika.

– Det manglet til renhold og vakthold og flere andre ting. Med 26 millioner får vi til å opprettholde dagens åpningstider på hovedbiblioteket. Det er en ganske stor pott på kulturbudsjettet, så det er synd at vi må bruke pengene på å tette hull som de borgerlige etterlot seg, heller enn å få i gang nye ting, sier Hansen til Dagsavisen.

På stedet hvil

Generelt er det mye som står på stedet hvil i årets budsjett. Mange får nesten akkurat det samme som sist år, ofte litt mindre. Av nytt er at Rommen scene i Groruddalen overføres til kulturetaten, og dermed er sikret drift i årene framover. Nye tilskuddsmottakere er Østkantspelet og Bånkallspelet, mens Infernofestivalen for første gang får et tilskudd, på 250.000.

– Jeg tror de har pleid å se seg selv om litt på utsiden av det etablerte kulturtilbudet, men nå som det er 20-årsjubileum må man vel kunne si at Inferno er en god Oslo-tradisjon, sier Hansen til Dagsavisen.

Fra 2020 dobles dessuten potten for løpende vedlikehold av kultureiendommer til 10 millioner kroner årlig. Ateliertilbudet til kunstnerne blir også styrket, og øker med rundt 270 brukere.

