Oslo

– Det er skikkelig ekkelt, og jeg blir bekymret når noen prøver å få tak i adressen vår for å dra hjem til oss. Hva de hadde tenkt å gjøre, aner jeg ikke, sier Eivind Trædal til Dagsavisen.

Trædal er bystyremedlem for MDG, mens kona Lan Marie Berg er byråd for miljø og samferdsel.

På Facebook ble det postet innlegg hvor det ble spurt om noen visste hjemmeadressen til paret.

Eivind Trædal skrev selv følgende melding på Facebook da han ble gjort oppmerksom på dette:

«Det var ikke noen særlig hyggelig kveld i går da vi oppdaga at bompengeaksjonister delte ut hjemmeadressen til meg og Lan inne i Facebook-arrangementet sitt. Noen ville tydeligvis også dra hit. Vi kontakta politiet for sikkerhets skyld. Dette begynner å bli skikkelig ekkelt. For alt jeg veit handler dette bare om at vedkommende ønska å tute utafor der vi bor eller noe sånt, men det er er jo ikke lett å vite. Folk må selvfølgelig få demonstrere for eller mot hva de vil, men å spre hjemmeadressen til folkevalgte politikere blant en opphissa forsamling er ikke OK.», skrev han.

– Setningen «jeg vet hvor dere bor» er urovekkende i seg selv, uansett hensikt, sier Trædal til Dagsavisen.

– Det er en del som bruker skremmetaktikk, og det er mye fokus på enkeltpersoner. Det er Facebook-grupper der det fyres opp under aggersjon mot enkeltpersoner. Det er jo ubehagelig i seg selv, men i verste fall kan jo noen utagere. Det er også fordummende. Politikken handler som regel ikke om enkeltpersoner, sier Trædal.

– Hva tror du hensikten med å dra hjem til dere var?

– Min egen velvillige tolkning var at de skulle tute utenfor hos oss. Vi bor i et borettslag med mange bygninger, og adressen som ble oppgitt var omtrentlig. Vi hørte noe tuting, men vet ikke om det var rettet mot oss, sier Trædal.

Dagsavisen har forsøkt å få tak i de som ønsket adressen og er navngitt på Trædals Facebook-post, men har ikke fått kontakt med dem.