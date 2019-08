I sommer har Parkeringsklagenemnda behandlet – og avvist –flere klager fra elbilister i Oslo, som har fått 600 kroner i parkeringsbot etter å ha misforstått dette skiltet.

For hva er det egentlig tidsbegrensningen gjelder? Kan man stå i mer enn tre timer etter klokken 20? Eller slipper man å betale etter klokken 20? Eller begge deler?

De siste månende er gule lapper i vinduene på elbiler på kommunale ladestasjoner blitt et vanlig syn i Oslo. Folk misforstår skiltet på bildet, og unnlater å betale etter klokken 20. Og får bot.

De er ikke de eneste.

Daglige henvendelser

– Medlemsservice, som tar imot alle telefoner og henvendelser på mail fra elbilister, får daglig henvendelser om dette. Så, ja, vi er enige i at skiltene er lette å mistolke, sier Lina Støen, kommunikasjonsrådgiver i Norsk elbilforening.

Også Bymiljøetaten i Oslo, som har ansvaret for parkering på kommunal grunn i hovedstaden, skjønner at elbilistene har problemer.

– Vi har forståelse for at dette kan misoppfattes når man tar et raskt blikk på skiltet, sier presseansvarlig Monica T. Olsen.

– Men skiltet følger retningslinjene for skilting fra Statens vegvesen, tilføyer hun.

Statens vegvesen bekrefter dette, men tar ikke umiddelbart selvkritikk.

– Vi vurderer det slik at de aktuelle skiltene er utformet innenfor de rammer som settes i skiltforskriften og Vegdirektoratets håndbok N300 (om trafikkskilt), og at de dermed bør være forståelige for bilistene, sier Kjersti Bakken i Transportavdelingen, Trafikksikkerhet.

– Relativt kompleks

Alt er likevel ikke på stell, erkjenner hun.

– Generelt sett er det blitt en del utfordringer knyttet til parkeringsskilt, fordi en del kommuner har svært mange og sammensatte hensyn og variabler de ønsker å ivareta gjennom parkeringsreguleringen. Det kan blant annet være snakk om ønsker om å reservere for ulike trafikant- og kjøretøygrupper, at det skal være ulike tidspunkter med og uten avgift, krav om lading og at det skal være maks parkeringstid i visse tidsrom, forteller Bakken.

– Ofte ønsker kommunene en kombinasjon av slike reguleringer på samme skilt, noe som kan gjøre skiltingen relativt kompleks.

Reviderer retningslinjene

Nå kan det likevel være et lysegrønt håp i det hengende snøret i enden av tunnelen for både elbilister og andre bilister. Statens vegvesen er nemlig i full gang med å revidere N300, og en ny versjon av skilthåndboka skal foreligge innen utgangen av året. Dagens versjon er fra 2012.

– N300 skal forenkles og forkortes, forteller Bakken.

Dette skjer for «å oppnå en mest mulig enhetlig praksis for skilting».

– Bakgrunnen for revisjonen er først og fremst at regelverket for trafikkskilt med jevne mellomrom trenger en oppdatering og modernisering som følge av at samfunnet utvikler seg. Eksempler på dette kan være nye biltyper, mer prioritering av kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere og ny kunnskap om trafikksikkerhet, forklarer Bakken.

Hun tilføyer at det så langt ikke er tatt stilling til om det skal gjøres endringer i formuleringene knyttet til teksten på opplysningsskilt for parkering.

Dette er fasiten

Slik forklarer Bymiljøetaten i Oslo hva skiltet betyr:

* «Det som står på hovedskiltet gjelder alltid. Eventuelle tillegg eller begrensninger er markert med delestreker for å tydeliggjøre at det er underskilt med egne vilkår. På dette skiltet er det ikke delestrek under teksten om avgiftsparkering, dermed gjelder den alltid».

* «Så kommer en delestrek før tidsangivelse for tre timer makstid. Tretimersregelen gjelder derfor kun innenfor tidsrommet 9-20, mandag til fredag og på lørdag».