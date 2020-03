– Dette er en veldig merkelig tid. Jeg satt hjemme og tenkte på hva jeg kunne bidra med, forteller Joe Cavanagh, opprinnelig fra London, men bosatt på femte året på Torshov i Oslo. Han jobber frilans som produksjonsleder i et reklamefilmselskap, og akkurat nå er det ikke så mye å gjøre.

– Nå har vi alle et ansvar. Hva kan vi gjøre som samfunn?

Gratis sykkelsjekk for naboene i borettslaget på Torshov. Foto: Hilde Unosen

Få syklene ut på veien

Løsningen for Cavanagh ble å fikse syklene til naboene i bygården han bor i. I løpet av helga dukket det opp lapper om en «free basic bike check» ved oppgangene, og mandag morgen klokka 10 sharp stod Joe Cavanagh klar i blå engangshansker med utstyr til å vaske, rense og reparere naboenes sykler. Målet var å få flere folk ut på hovedstadens sykkelstier, i stedet for å ta trikken og bussen.

– Vi er alle blitt oppfordret til å la være å ta offentlig transport, og vi har alle et ansvar overfor hverandre, og ikke minst bussjåførene og trikkeførerne.

Joe Cavanagh fikser syklene til naboene sine, sånn at flere kan unngå offentlig transport. Foto: Hilde Unosen

60-årsgaven i skuret

Førstemann i sykkelfikse-køen er nabo Arne Klausen (75). Han kommer trillende med en svart tursykkel han fikk i 60-årsgave av venner og familie. Den har stått i sykkelskuret en stund.

– Jeg er jo pensjonist, men prøver å komme meg ut en times tid hver dag. Dette initiativet er glimrende.

–​ Hvilke forholdsregler tar du om dagen?

– Jeg går med hansker. Ellers følger jeg anbefalingene fra helsemyndighetene. Det blir ikke noe tur til hytta i Sverige med det første.

Nabo og pensjonist Arne Klausen får fikset sykkelen sin. Foto: Hilde Unosen

Mer sykkel i år

I januar og februar ble det syklet hele 60 prosent mer i Oslo enn i de samme månedene i fjor. Men så kom regjeringens tiltak mot korona.

Fra torsdag til fredag i forrige uke, falt antallet passeringer forbi 29 sykkeltellere rundt om i Oslo, med om lag en tredel, fra drøyt 14.500 til godt under 9.500. Syklingen fortsatte på et lavt nivå også mandag, med i overkant av 10.300 passeringer.

Analytiker Siv Linette Solheim Grann i Bymiljøetaten i Oslo kommune, regner med at nedgangen ikke minst skyldes at mange nå har hjemmekontor, for været har vært på sykkelens side de seneste arbeidsdagene.



– Hvorfor var det så kraftig vekst i syklingen i årets to første måneder?

– Det var mindre snø enn i de samme månedene i fjor. Stadig økende fokus på vinterdrift har også ført til at flere sykler året rundt. Det er dessuten satset på tilrettelegge for mer sykling med mange kilometer med nye sykkelveier. Elsyklene har nok også bidratt til mer sykling. Vi ser i tillegg at stadig flere ser nytten av sykkelen som et transportmiddel, svarer Grann.

– Og nå kommer koronaen og ødelegger for en videre vekst?

– Ja, det er irriterende. Samtidig er det ikke gitt at sykkelens andel av alle reiser, har gått ned.

– Trikken går rett bak huset vårt, og vi har sett mange trikker uten noen om bord, forteller Grann.

Også busselskap og Vy melder om langt færre passasjerer enn før, mens Fjellinjen har registrert stor nedgang i antallet passeringer forbi bommene. Sykkelen kan dermed likevel ha styrket sin posisjon sett opp mot andre transportmidler.

En happy amatør

Mens sykkelen til Klausen får seg en skikkelig kjederens med tannbørsten, forteller Cavanagh at han tenker mye på alle som jobber ekstra hardt nå.

– Helsepersonell, butikkmedarbeidere, alle de som gir full gass og jobber 110 prosent.

Han synes det er viktig å ikke pålegge folk skam, men håper likevel å inspirere litt.

– Dette er ikke jo jobben min, jeg er vel hva du kaller en happy amatør, men jeg kan litt om sykkel. Og selv om det ikke egentlig er så viktig, så er det en hyggelig ting å gjøre, og en fin måte å bruke dagen sin på.

Bysykler

For dem som vil sykle, selv i disse koronatider, byr det seg nye muligheter fra onsdag. Da blir bysyklene i Oslo igjen tilgjengelige, to uker før planen. Det skjer på oppfordring fra Oslo kommune som et konkret tiltak for å begrense koronasmitte i forbindelse med transport. I første omgang settes det ut 800 sykler innenfor Ring 2. Alle brukere av bysyklene blir oppfordret til å vaske hendene grundig med såpe og vann både før og etter sykkelturen. Man kan også gjerne bruke hansker.

(Journalisten Hilde Unosen bor selv i gården der Joe Cavanagh hadde sykkelreparasjon for naboene mandag).